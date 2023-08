大谷翔平。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕天使二刀流球星大谷翔平在場上持續繳出驚人成績、不斷寫下球界歷史,一舉一動都引發矚目,昨與太空人之戰則輪到「頭髮」引起熱議。

當時比賽來到6局,大谷翔平敲出安打上壘後,頭髮意外穿過頭盔的洞形成一個圓圈,這個模樣不僅引發球迷討論,就連知名分析師「棒球忍者」佛里曼(Rob Friedman)都在推特放上影片表示,「不確定這是翔平的頭髮,還是他跟自己的星球溝通的天線」。

持續繳出史詩二刀流表現的大谷翔平,經常被外界以「外星人」誇讚,他在日前與巨人的比賽拿下本季第10勝,加上領先全聯盟的40轟,成為史上第一位連2年達成雙位數「勝投、全壘打」里程碑的球員。

Not sure if that's Shohei's hair...or an antennae so he can communicate with his home planet. pic.twitter.com/nbtgJknePZ