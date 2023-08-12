中職》叩關149勝失利 潘威倫賽後自評兩大關鍵

潘威倫主投三局，失五分退場。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕41歲的統一獅投手潘威倫在今天本季初先發叩關生涯第149勝失利，反而吞下本季首敗和生涯第103敗，他賽後表示其實狀況還不錯，但包括2局直球挨轟及3局滑球被敲車布邊安打，都是自評較可惜之處。

潘威倫今天先發3局被敲5安（含1轟）失5分，終場獅3：7不敵富邦悍將，他也承擔敗投。獅隊總教練林岳平認為潘威倫的狀況不差，但在危機出來後的壓制力不理想，潘威倫則自評：「我覺得還不錯，但差就差在變化球的控制，如果變化球的控制更好，投得會比較輕鬆。」

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對於2局挨申皓瑋全壘打，潘威倫表示是節奏跑掉了，因為一開始捕手配的不是自己想要的球，「但退開之後又回來的那個當下，對自己一開始很篤定要投那顆球的心態就不一樣，可能進壘的角度和品質就沒那麼好。」

至於3局被敲4支安打失4分的亂流，潘威倫表示被對方2棒王勝偉敲的中外野安打，自己當然是有期待能被接到，只可惜受到現場天色影響，「只是我覺得後面王正棠的車布邊，那個就比較關鍵，因為想法都對，但位置不對。」潘威倫解釋，那顆設想就是要讓他打成滾地球，但就是因為滑球投出的位置有偏差，所以讓對方打成關鍵安打。

潘威倫對於未能把握本季初先發的機會，當然就是覺得很可惜，只是他也認為身體狀況是不錯，就像首局出現146公里，也讓自己嚇一跳，「現在就是差在，如果變化球能跟直球一樣控制得那麼好，就會比較輕鬆。」

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