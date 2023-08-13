MLB》超車大谷翔平！勇士重砲單場雙響 42轟登基大聯盟全壘打王

MATT OLSON AGAIN FOR NUMBER 42! pic.twitter.com/eaPA0E9xgO — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） August 12, 2023

〔體育中心／綜合報導〕勇士明星重砲歐森（Matt Olson）今天在雙重賽首戰擊出單場雙響砲，幫助球隊以21：3屠殺大都會，歐森本季已累積42轟，超車天使大谷翔平，登上大聯盟全壘打王。

歐森此役第一發全壘打出現在6局上半，狙擊大都會投手蓋瑞特（Reed Garrett），逮中一顆沒進到好球帶的內角低91.1英哩滑球，夯出中外野方向3分砲，擊球初速109.3英哩、飛行距離422英呎。

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Matt Olson has more home runs than anyone else in baseball. pic.twitter.com/OIn7402ifp — MLB （@MLB） August 12, 2023

歐森在8局上半再度炸裂，這回苦主是J.沃克（Josh Walker），歐森鎖定一顆95.2英哩四縫線速球，掃出左外野方向陽春彈，擊球初速99.7英哩、飛行距離357英呎。

歐森全場5打數敲3安猛打、包括轟出雙響砲，灌進4分打點，跑回3分，選到1保送，吞下1次三振，賽後打擊率為0.271，目前歐森累積42轟，獨居大聯盟全壘打王。

勇士此戰棒棒開花，先發9棒全員敲安，團隊猛夯6發全壘打、全場狂掃22支安打，驚人火力沒有極限，最終以18分之差懸殊差距痛宰大都會。

歐森。（USA TODAY Sports）

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