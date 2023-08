MLB》超車大谷翔平！勇士重砲單場雙響 42轟登基大聯盟全壘打王

MATT OLSON AGAIN FOR NUMBER 42! pic.twitter.com/eaPA0E9xgO

〔體育中心/綜合報導〕勇士明星重砲歐森(Matt Olson)今天在雙重賽首戰擊出單場雙響砲,幫助球隊以21:3屠殺大都會,歐森本季已累積42轟,超車天使大谷翔平,登上大聯盟全壘打王。

歐森此役第一發全壘打出現在6局上半,狙擊大都會投手蓋瑞特(Reed Garrett),逮中一顆沒進到好球帶的內角低91.1英哩滑球,夯出中外野方向3分砲,擊球初速109.3英哩、飛行距離422英呎。

請繼續往下閱讀...

41!



Matt Olson has more home runs than anyone else in baseball. pic.twitter.com/OIn7402ifp