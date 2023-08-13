足球》獨中兩元！ C.羅納度延長賽致勝頭錘 艾納斯勇奪阿拉伯盃首冠

C.羅納度獨中兩元，率隊奪下阿拉伯盃冠軍。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕葡萄牙巨星C.羅納度（Cristiano Ronaldo）去年加盟沙烏地阿拉伯職業隊艾納斯，率隊打進阿拉伯俱樂部冠軍盃（Arab Club Champions Cup）決賽，他在冠軍賽中獨中兩元，幫助球隊以2：1擊敗希拉爾，勇奪賽史首冠。C羅在該賽事踢進6球，成為本屆的金靴獎得主。

C.羅納度勇奪阿拉伯盃金靴獎。（法新社）

阿拉伯俱樂部冠軍盃是阿拉伯地區的一項每年舉辦的地區性足球球會錦標賽，1982年由阿拉伯足球協會聯會舉辦，共有40支球隊共襄盛舉。

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葡萄牙足壇天王C.羅納度去年以年薪2億歐元（約70億台幣）加盟沙烏地阿拉伯聯賽艾納斯俱樂部，C羅也成為足壇史上收入最高的足球員。

38歲的C.羅納度今年率隊在阿拉伯俱樂部冠軍盃一路過關斬將，順利挺進最終決賽，對手則是同在沙烏地阿拉伯傳統勁旅希拉爾。

希拉爾在下半場51分鐘靠著Brazilian Michael的頭錘率先破門，Brazilian Michael更模仿C.羅納度的慶祝動作，此舉似乎也激起了C羅的鬥志，他在第74分鐘踢進追平分，這是他連續第5場進球，而艾納斯後衛Abdulelah Al-Amri在比賽結束前吞下紅牌退場，使得艾納斯在延長賽只有10人應戰。

C.羅納度在延長賽第98分鐘挺身而出，隊友在禁區外射門未進，球打中球門後反彈至C.羅納度面前，他隨即用頭錘取得致勝分，艾納斯終場也靠著這一球贏得隊史首座阿拉伯俱樂部冠軍盃的冠軍。

C.羅納度率隊奪下阿拉伯盃冠軍。（美聯社）

C.羅納度率隊奪下阿拉伯盃冠軍。（美聯社）

C.羅納度率隊奪下阿拉伯盃冠軍。（美聯社）

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