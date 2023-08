MLB》擊球初速創今年個人最速 大谷翔平卻陷入本季最久全壘打荒

大谷翔平。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕天使日籍二刀流球星大谷翔平今天對戰太空人敲出二壘安打,擊球初速高達118.3英哩(約190.3公里)刷新本季個人最速成績。

大谷翔平今天對戰太空人,前兩個打席都慘遭先發投手法蘭斯(J.P. France)三振,6局上第3打席終於扳回顏面,敲出本季第20支二壘安打,第8局最後打席敲出左外野球出局,大谷此役4打數1安打,打擊率為3成05。

大谷翔平的長打擊球初速高達118.3英哩,刷新本季個人最速成績,在聯盟也僅次於勇士明星重砲歐森(Matt Olson)的118.6英哩。大谷生涯最快的擊球初速也是對戰太空人所創下的,去年4月11日敲出擊球初速119.1英哩光速二壘安,創下生涯最快擊球初速紀錄。

大谷翔平全壘打支數一直停留在40轟,上一次開轟已經是8月4日,進入8月後也只有1轟,目前已經連續8場沒敲全壘打,創下本季個人最久紀錄,今天他也被歐森所超越,對手目前以42轟暫居大聯盟全壘打王。

