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MLB》擊球初速創今年個人最速 大谷翔平卻陷入本季最久全壘打荒

2023/08/13 11:14

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍二刀流球星大谷翔平今天對戰太空人敲出二壘安打，擊球初速高達118.3英哩（約190.3公里）刷新本季個人最速成績。

大谷翔平今天對戰太空人，前兩個打席都慘遭先發投手法蘭斯（J.P. France）三振，6局上第3打席終於扳回顏面，敲出本季第20支二壘安打，第8局最後打席敲出左外野球出局，大谷此役4打數1安打，打擊率為3成05。

大谷翔平的長打擊球初速高達118.3英哩，刷新本季個人最速成績，在聯盟也僅次於勇士明星重砲歐森（Matt Olson）的118.6英哩。大谷生涯最快的擊球初速也是對戰太空人所創下的，去年4月11日敲出擊球初速119.1英哩光速二壘安，創下生涯最快擊球初速紀錄。

大谷翔平全壘打支數一直停留在40轟，上一次開轟已經是8月4日，進入8月後也只有1轟，目前已經連續8場沒敲全壘打，創下本季個人最久紀錄，今天他也被歐森所超越，對手目前以42轟暫居大聯盟全壘打王。

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