男籃世界盃》熱身賽痛宰斯洛維尼亞 美國隊主帥點出缺失「很不想指責球員」

美國隊今天在熱身賽大勝斯洛維尼亞。（取自美國男籃官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕美國男籃在2023年世界盃開打前飛往海外參加4場熱身賽，今天在西班牙首戰對上斯洛維尼亞，但當家一哥東契奇（Luka Doncic）休兵，美國隊艾德華茲（Anthony Edwards）攻下全場最高15分，布朗森（Jalen Brunson）挹注11分、8助攻，兩人聯手率隊以92：62大勝30分痛宰對手。

NBA獨行俠一哥東契奇日前對戰西班牙，最終拿下17分、5失誤，斯洛維尼亞則以79 ：99落敗，球隊賽後發聲明，認為傷勢並不嚴重，而今日對戰美國高掛免戰牌。

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NBA球星雲集的美國隊全員皆兵，12名球員都有得分，艾德華茲攻下全場最高的15分，另有4籃板和3抄截，布朗森有11分、8助攻，哈里伯頓（Tyrese Haliburton）和里維斯（Austin Reaves）替補挹注10分。

美國隊此役團隊投籃命中率高達49.4％，但三分球只有33投9中，三分火力稍嫌不足，而團隊傳出26次助攻，美國隊總教練柯爾（Steve Kerr）賽後受訪時表示，很樂意看到球員分享球權，不過他認為球員有時候可以「自私一點」，他認為今天在三分外線有很多空檔，但球員卻都選擇突破再出手或分球，做為教練，永遠都不想要指責球員，但希望這一點能夠有所改善。

無緣與獨行俠前隊友東契奇交手，布朗森坦言非常遺憾，不過希望好友能夠保持健康去參加世界盃。

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