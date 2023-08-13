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MLB》蒙卡索致勝一擊終結水手8連勝 金鶯連77場系列戰未被橫掃

2023/08/13 14:16

蒙卡索在10局上敲出致勝安打，幫助金鶯險勝水手。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯東區龍頭金鶯今天靠著蒙卡索（Ryan Mountcastle）延長賽10局上的致勝安打，終場以1：0擊敗水手，終結對手的8連勝，金鶯也將系列賽未被橫掃的紀錄推進至77場。

金鶯和水手今天上演精采的投手戰，尤其是水手25歲大物右投柯比（George Kirby），今天的壓制力十足而他完投9局無失分，只被敲3支零星安打，另外飆出7次三振。29歲金鶯左投厄文（Cole Irvin）主投5局無失分，5位後援投手也成功守成，兩隊一直無法越雷池一步，以0：0進入延長賽。

水手25歲大物右投柯比。（美聯社）

金鶯在延長賽10局上打破僵局，穆林斯（Cedric Mullins）先是盜上三壘，蒙卡索敲出中外野滾地安打，打回致勝分，包提斯塔（Felix Bautista）後援兩局無失分，10局下更連飆3K成功關門，收下本季第7勝。

金鶯今天贏球，確定將跨季連續系列賽未遭橫掃的場次推進77場，也是本季唯一沒有被對手橫掃過的球隊，金鶯目前77場高居史上第4多，前3隊分別是紅雀（1942-1944年,125場）、巨人（1903-1905年,106場）和洋基（1922-1924年,83場）。

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