MLB》太散漫了！運動家投手美技後「逛大街」 一壘手、球評看傻眼

"Ildemaro Vargas singles on a ground ball to pitcher Luis Medina." pic.twitter.com/mqfk6y9kuG — Codify （@CodifyBaseball） August 12, 2023

〔體育中心／綜合報導〕太散漫了！運動家24歲年輕右投梅迪納（Luis Medina）今天先發對戰國民時出現離譜守備，接到球慢跑至一壘，卻未能抓到對手，讓其跑出內野安打，一壘手和球評完全看傻了眼。

事發在2局下半，梅迪納讓瓦格斯（Ildemaro Vargas）敲出投手丘前強襲滾地球，梅迪納反應十分迅速，馬上就把球接進手套，原本能以美技守備作收，但梅迪納接球後卻不是選擇傳往一壘，而是悠閒地慢跑至一壘，瓦格斯見狀全力衝刺，一壘手索德斯東（Tyler Soderstrom）也示意傳球，但梅迪納卻沒有理會，瓦格斯快到一壘時，梅迪納才發現，不過已經為時已晚，讓他跑出一支內野安打。此舉不僅讓一壘手完全傻眼，現場轉播的球評也非常困惑，直呼：「他到底要幹嘛？沒有要踩壘、也沒有要傳球。」

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梅迪納的低級錯誤也讓他付出代價，該局被國民先馳得點，今天他先發4局被敲4安失1分，無關勝敗，國民靠著魯伊茲（Keibert Ruiz）9局下的再見陽春砲，終場以3：2擊敗運動家，在主場收下2連勝。

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