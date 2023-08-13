MLB》重拾塞揚本色！ 馬林魚「魚王」9局10K完投宰制洋基

阿爾坎塔拉對洋基完投9局飆出10k收勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本賽季表現不盡理想的去年國聯塞揚得主阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara），今天面對洋基重拾王牌本色，完投9局狂飆10k僅失一分，率領球隊以3：1擊敗條紋大軍，持續在國聯外卡爭奪戰上挺進。

馬林魚明星二壘手，打擊王阿拉耶茲（Luis Arraez）在首局就給阿爾坎塔拉2分砲火力支援，砲擊洋基開局投手金恩（Michael King）取得領先，溫多（Joey Wendle）在4局的適時安打添得1分保險分，阿爾坎塔拉只在7局因為凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）三壘有人時的安打失掉唯一一分。

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阿爾坎塔拉本場比賽完投9局共用116顆球，被打5支安打送出10次三振與2次四壞保送，失掉1分自責分，順利收下本季第5勝（另10敗）。今天阿爾坎塔拉讓洋基一共打出10次的滾地球出局，且本季儘管他表現不佳，但能夠負擔局數的能力依舊，至今吃下158.1局是全大聯盟最多。

阿爾坎塔拉在去年完投6場是全大聯盟最多，本季加上今天已經完投3場，自2022年以來他一共完投9場比賽是全大聯盟最高，第二多的是太空人隊王牌左投瓦德茲（Framber Valdez）的5場完投，而紅襪投手群在這段期間合計也有5場完投。

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