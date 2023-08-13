MLB》狂！大壞球跪地夯射牆安打 前國聯MVP貝林傑單月打擊率0.452

CODY BELLINGER IS UNSTOPPABLE pic.twitter.com/COpeiiTOxa — Cubs Zone ™️ （@CubsZone） August 12, 2023

〔體育中心／綜合報導〕前國聯MVP貝林傑（Cody Bellinger）近況超火燙，今天先發出擊敲出雙安，單月打擊率高達0.452，幫助小熊以5：4擊敗藍鳥，拉出2連勝。

貝林傑今在4局上半建功，在得點圈有人情況下，鎖定巴西特（Chris Bassitt）的77.2英哩滑球、是一顆偏低大壞球出棒，雖然打擊重心被破壞，但貝林傑以單膝跪地的方式，掃出直擊右外野全壘打牆的安打，幫助球隊追平比數，隨後史旺森（Dansby Swanson）轟出3分砲，小熊灌進4分大局。

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貝林傑。（美聯社）

比賽8局打完時，雙方形成4：4平手，小熊9上攻勢再起，靠著貝林傑、莫雷爾（Christopher Morel）2支二壘安打連線，攻下關鍵超前分，終場以5：4射下藍鳥。

貝林傑全場4打數敲2安，有1分打點、跑回2分，賽後打擊率為0.331。貝林傑延續7月份單月打擊率4成的火燙手感，目前在8月份合計42打數敲出19支安打，單月打擊率高達0.452。

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