MLB》連2天向對手說再見！光芒「大賽男」無懼101.8英哩卡特球建功

阿羅薩雷納幫助球隊向守護者說再見。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕光芒隊今天在阿羅薩雷納(Randy Arozarena)9局對守護者終結者克拉賽(Emmanuel Clase)敲出再見安打幫助球隊以6:5逆轉奪勝,連續2天都向守護者說再見。

光芒隊在昨天推出菲爾班克斯(Pete Fairbanks)登板關門,不過他卻單局失3分讓比數追平,好在當家游擊手法蘭柯(Wander Franco)敲出再見轟幫助球隊終止2連敗。

今天光芒在9上打完以3:5落後守護者,不過面對守護者當家守護神克拉賽,J.洛爾(Josh Lowe)率先敲安上壘,下棒貝森寇特(Christian Bethancourt)滾地出局推進跑者上二壘,接著狄亞茲(Yandy Diaz)敲出二壘安打追回1分,法蘭柯被三振,狄亞茲靠著暴投上三壘,B.洛爾 (Brandon Lowe)補上一支適時安打將比數追平為5:5。

在戰平後,B.洛爾順利透過盜壘站上得點圈,接下來光芒「大賽男」阿羅薩雷納與克拉塞纏鬥5球,在第6球面對101.8英哩外角遠離好球帶的卡特球,硬是巧打出右外野方向的再見安打,幫助球隊以6:5連續兩天向守護者說再見,同時收下2連勝。

Randy Arozarena walks it off and the Rays complete the comeback by scoring 3 runs in the 9th inning!



(via @RaysBaseball)pic.twitter.com/dzF79plxnB