MLB》連2天向對手說再見！光芒「大賽男」無懼101.8英哩卡特球建功

阿羅薩雷納幫助球隊向守護者說再見。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕光芒隊今天在阿羅薩雷納（Randy Arozarena）9局對守護者終結者克拉賽（Emmanuel Clase）敲出再見安打幫助球隊以6：5逆轉奪勝，連續2天都向守護者說再見。

光芒隊在昨天推出菲爾班克斯（Pete Fairbanks）登板關門，不過他卻單局失3分讓比數追平，好在當家游擊手法蘭柯（Wander Franco）敲出再見轟幫助球隊終止2連敗。

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今天光芒在9上打完以3：5落後守護者，不過面對守護者當家守護神克拉賽，J.洛爾（Josh Lowe）率先敲安上壘，下棒貝森寇特（Christian Bethancourt）滾地出局推進跑者上二壘，接著狄亞茲（Yandy Diaz）敲出二壘安打追回1分，法蘭柯被三振，狄亞茲靠著暴投上三壘，B.洛爾 （Brandon Lowe）補上一支適時安打將比數追平為5：5。

在戰平後，B.洛爾順利透過盜壘站上得點圈，接下來光芒「大賽男」阿羅薩雷納與克拉塞纏鬥5球，在第6球面對101.8英哩外角遠離好球帶的卡特球，硬是巧打出右外野方向的再見安打，幫助球隊以6：5連續兩天向守護者說再見，同時收下2連勝。

Randy Arozarena walks it off and the Rays complete the comeback by scoring 3 runs in the 9th inning!



（via @RaysBaseball）pic.twitter.com/dzF79plxnB — FOX Sports: MLB （@MLBONFOX） August 12, 2023

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