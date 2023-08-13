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NBA》「多希望你跟Gigi在這裡」 加索名人堂致詞向布萊恩道出想念

2023/08/13 09:40

加索在今天的名人堂典禮上向回憶與已故球星布萊恩的小故事。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天是NBA名人堂正式頒獎典禮，本次入選的前湖人球星加索（Pau Gasol）在致詞時向已逝去的「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）以及與他一同在直升機事件過世的女兒吉安娜（Gianna Bryant）致意。

加索在2001年選秀會上首輪第三順位被灰熊選進，他也在此入選生涯首度的明星賽，接著他在2008年被灰熊交易給湖人，開啟他生涯最成功的篇章，並與布萊恩兩人一同為紫金大軍拿下2座NBA總冠軍，期間他也3度入選明星賽。

加索今天在頒獎典禮上致詞時表示，在他來到湖人隊的第一天時，布萊恩就向他發訊息表示要去找他說聲嗨，但當時時間已經很晚了，他就問布萊恩，可能會要到凌晨1點後，要不要明天再說。布萊恩就表示，不，不會搞到那麼晚，我馬上過去。

加索表示，布萊恩只是想要確定自己能夠親自向他表示：「歡迎來到球隊，我很高興你在這裡，現在讓我們一起贏下總冠軍吧。」而加索也回應他：「好，我加入。祝你有個美好的夜晚。」接著加索也表示，布萊恩在晚上找他就只是為了這樣的一段對話，讓現場發出笑聲。

隨後加索也感性地說道：「兄弟，如果沒有你我就沒辦法這裡。」接著看向天上，隨後略帶哽咽地說：「我多希望你跟Gigi今天能夠跟我們在一起...我很想你也愛你...謝謝。」

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