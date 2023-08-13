MLB》大谷翔平猛夯光速二壘安！ 天使再度遭太空人痛宰吞2連敗

大谷翔平敲出擊球初速高達118.3英哩的二壘安打。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊在今天對決太空人，繼昨天3：11輸球後再度遭對手猛轟超過雙位數分差，終場再次以3：11不敵太空人苦吞2連敗。

大谷翔平前兩打席都揮棒落空被三振，第三打席面對三振他兩次的先發投手法蘭斯（J.P. France）他用118.3英哩的擊球初速，敲出本季第20支二壘安打，後續也靠著隊友的高飛犧牲打回來得分，第四打席大谷翔平敲出左外野飛球出局，今天共計4打數1安打，打擊率稍微下滑到3成05。

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而太空人在4局就突破天使先發安德森（Tyler Anderson），靠著塔克（Kyle Tucker）的三分砲灌進4分大局，5局塔克與狄亞茲（Yainer Diaz）的安打再為太空人打進3分大局，8下太空人又一輪猛攻轟下4分，而天使僅在3個半局有1分進帳，終場太空人就以11：3擊敗天使。

Tuck those hands in and let it fly!



Kyle Tucker pads the lead with his 22nd homer of the season. pic.twitter.com/XotG4P6I10 — MLB （@MLB） August 13, 2023

天使在輸球後最近10場比賽僅得2勝，目前距離美聯外卡有6.5場勝差，若想要拚進季後賽，一定得及時振作。

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