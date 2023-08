MLB》大谷翔平猛夯光速二壘安！ 天使再度遭太空人痛宰吞2連敗

大谷翔平敲出擊球初速高達118.3英哩的二壘安打。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕天使隊在今天對決太空人,繼昨天3:11輸球後再度遭對手猛轟超過雙位數分差,終場再次以3:11不敵太空人苦吞2連敗。

大谷翔平前兩打席都揮棒落空被三振,第三打席面對三振他兩次的先發投手法蘭斯(J.P. France)他用118.3英哩的擊球初速,敲出本季第20支二壘安打,後續也靠著隊友的高飛犧牲打回來得分,第四打席大谷翔平敲出左外野飛球出局,今天共計4打數1安打,打擊率稍微下滑到3成05。

請繼續往下閱讀...

而太空人在4局就突破天使先發安德森(Tyler Anderson),靠著塔克(Kyle Tucker)的三分砲灌進4分大局,5局塔克與狄亞茲(Yainer Diaz)的安打再為太空人打進3分大局,8下太空人又一輪猛攻轟下4分,而天使僅在3個半局有1分進帳,終場太空人就以11:3擊敗天使。

Tuck those hands in and let it fly!



Kyle Tucker pads the lead with his 22nd homer of the season. pic.twitter.com/XotG4P6I10