MLB》史崔德第13勝並列勝投王！ 勇士單日爆打27分擊潰大都會

史崔德。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕勇士強投史崔德(Spencer Strider)今天繳出7局無失分優質先發,投出6次三振,幫助球隊6:0擊敗大都會,雙重賽橫掃對手。

史崔德今日完全主宰,讓大都會打線一籌莫展,最終主投7局用105球、其中有66顆好球,僅被敲3支安打,沒有失分,投出6三振、4保送,退場後敏特(A.J. Minter)、伊格雷西亞斯(Raisel Iglesias)各把關1局無失分,聯手完封大都會,史崔德本季第13勝到手,並列大聯盟勝投王,賽後防禦率3.75。

勇士打線在雙重賽首戰爆打21分,此役攻勢沒這麼瘋狂,不過依然火力十足,皮拉爾(Kevin Pillar)在5局上半敲出適時安打,幫助球隊先馳得點,勇士8上灌進3分大局,9上靠著阿爾比斯(Ozzie Albies)轟出2分砲添加保險分,終場以6:0拿下勝利。

勇士雙重賽橫掃大都會,目前拉出一波3連勝,賽後整體戰績75勝41敗,持續位居全聯盟龍頭。

Oh my goodness Ozzie Albies DESTROYED this ball pic.twitter.com/dUGaJAeBgA