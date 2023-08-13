MLB》史崔德第13勝並列勝投王！ 勇士單日爆打27分擊潰大都會

史崔德。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士強投史崔德（Spencer Strider）今天繳出7局無失分優質先發，投出6次三振，幫助球隊6：0擊敗大都會，雙重賽橫掃對手。

史崔德今日完全主宰，讓大都會打線一籌莫展，最終主投7局用105球、其中有66顆好球，僅被敲3支安打，沒有失分，投出6三振、4保送，退場後敏特（A.J. Minter）、伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）各把關1局無失分，聯手完封大都會，史崔德本季第13勝到手，並列大聯盟勝投王，賽後防禦率3.75。

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勇士打線在雙重賽首戰爆打21分，此役攻勢沒這麼瘋狂，不過依然火力十足，皮拉爾（Kevin Pillar）在5局上半敲出適時安打，幫助球隊先馳得點，勇士8上灌進3分大局，9上靠著阿爾比斯（Ozzie Albies）轟出2分砲添加保險分，終場以6：0拿下勝利。

勇士雙重賽橫掃大都會，目前拉出一波3連勝，賽後整體戰績75勝41敗，持續位居全聯盟龍頭。

Oh my goodness Ozzie Albies DESTROYED this ball pic.twitter.com/dUGaJAeBgA — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） August 13, 2023

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