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MLB》天使慘敗又傳悲報！ 明星重砲提前退場、下戰出賽存疑

2023/08/13 11:07

庫隆因為下背部緊繃提前退場，將會在明天進行更進一步的檢查，有可能無法出賽。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊今天再次以3：11不敵強敵太空人隊，比賽中也出現壞消息，他們透過季中交易換來的砲手庫隆（C.J. Cron）因為下背部緊繃提前退場，下場比賽可能不會上陣。

克隆今天擔任天使隊的先發一壘手，三個打數沒有敲安並被三振一次，在6局他敲出一壘滾地球出局後，下個半局就被天使給換下場，棒次改由艾斯柯巴（Eduardo Escobar）擔綱並鎮守三壘，原本的三壘手摩斯塔卡司（Mike Moustakas）改守一壘。

賽後總教練奈文（Phil Nevin）指出，該傷勢是庫隆近期一直在處理的問題，今天會被換下場是出於預防的因素。他將會在明天進行進一步的評估，有可能無法回歸打線。

庫隆在季中交易大限前被天使從洛磯隊交易入陣，出賽12場敲出1轟、5分打點，打擊率1成90。

不過天使依舊還是有好消息，楚奧特（Mike Trout）在美國時間7月26日時被允許做些輕微地空揮，奈文也表示這是非常令人振奮的進步，而在美國時間8月7日時，楚奧特已經被允許讓人幫忙拋球進行打擊練習，11日已經可以對著投球機進行打擊練習，接下來他將可以面對速度更快的球，奈文在今天賽前也表示，今天是令人振奮的是，楚奧特已經能夠像他以前一樣揮棒。不過天使並未宣布是否要讓楚奧特在小聯盟進行復健賽。

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