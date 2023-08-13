中職》送別福來喜！兄弟啦啦隊「淚崩」 球迷不捨：這段讓我大哭了（影音）

兄弟福來喜，昨天賽後全場球迷一起跳福來喜的應援，場面相當感人。（截圖自影片）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟因為投手戰力考量宣布註銷福來喜，昨天賽後全場球迷一起跳福來喜的應援，感謝他這2年來替球隊的貢獻，場面相當感人，Passion Sisters成員凱蒂更是哭成淚人兒。

去年兄弟完成2連霸，捕手福來喜勞苦功高，他的蹲捕功力備受肯定，靈活的配球引導兄弟投手群繳出好表現，憑藉出色蹲捕能力榮膺台灣大賽優秀球員獎，堪稱「隱形MVP」，絕對是奪冠大功臣。

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高人氣的福來喜遭到註銷，兄弟球迷都相當不捨，昨日賽後現場大螢幕出現「Thank you」福來喜的照片，在應援團長小白、啦啦隊Passion Sisters的帶動下，全場跳最後一次應援曲送別福來喜，感謝他對球隊的貢獻，阿福也做出招牌動作回應大家。

離別時刻依依不捨，許多球迷都忍不住情緒落淚，轉播鏡頭也拍到啦啦隊成員凱蒂「淚崩」的畫面，球迷紛紛表示：「聽到應援曲的當下眼淚真的崩不住」、「這段讓我大哭了」、「謝謝阿福，第一次因為洋將離隊而落淚」、「比MVP頒獎更感人的場面」、「阿福是我最喜歡也最不捨的洋將」。

福來喜下週也會隨隊北上，屆時從台北搭機離台，準備去打多明尼加冬季聯盟，不排除明年續披黃衫的可能性。

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