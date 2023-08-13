MLB》岡索林回穩繳6局好投！ 王者道奇豪取7連勝、近12戰僅1敗

岡索林6局好投奪勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕近期戰績一路長紅的道奇隊，今天在去年王牌岡索林（Tony Gonsolin）繳出6局失1分的優質先發，以及打線穩定發揮下，以4：1擊敗洛磯收下7連勝，同時拿下本季第70勝。

上個賽季豪取16勝大爆發的岡索林，本賽季表現並不優異，在6、7月防禦率分別高達5.82與6.39，期間只拿下2勝3敗。8月的前兩場先發，第一場5局1分奪勝，第二場雖然6局失掉6分但在隊友火力支援下奪勝。

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今天岡索林雖然一開始就被洛磯菜鳥游擊手托瓦（Ezequiel Tovar）陽春彈砲轟，不過旋即回穩用91球投完6局，只再被多敲2支安打沒有多掉分，送出6次三振，沒有四壞保送。隊友史密斯（Will Smith）不僅在1下就開轟幫他逃敗，奧特曼（James Outman）在2下敲出2分砲超前比數，新同學羅薩里歐（Amed Rosario）再敲出一發陽春砲助隊以4：1擊敗對手。

道奇隊在8月12場比賽拿下11勝，近期豪取7連勝，今天收下賽季第70勝後與遊騎兵一同成為本季5支70勝球隊之一，現在道奇在分區國聯西區領先達8.5場，將有望挾驚人氣勢闖進季後賽。

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