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MLB》曝韋蘭德是「女王」還時常抱怨 紐媒分析最貴球團如何崩解

2023/08/13 15:30

韋蘭德與薛哲。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕上季豪取101勝，季末大肆補強的紐約豪門球隊大都會，今年卻在季中戰績一路下滑，最終開啟出清模式將球隊數支主力球員賣掉換取農場深度，離開外卡爭奪戰。《紐約郵報》記者Mike Puma撰寫長文透露許多內幕，並想辦法還原這一切是如何發生的。

Puma提到，在6月26日輸給釀酒人的比賽，或許是大都會首次意識到，本季主場休息室的氣氛已經沒有辦法再恢復了，那場失利讓大都會落後5成勝率達8場以上，賽後主力韋蘭德（Justin Verland）坦言：「我不認為有任何人看見這會發生。」

在剖析這支球隊到底發生什麼事情，才會導致季中交易大限前球隊將6位老將全數賣出時，Puma表示，基本上所有團隊的成員，包含球團職員與球員，都對此感到措手不及。

尼莫（Brandon Nimmo）指出：「如果我要指出本賽季一個時間點的話，那我會說是6月，事實上那是段艱難的賽程，但如果我們想要打進季後賽，或許在那段期間結束後勝率不是6成5，但會高於5成。然後我們輸掉了大部分，甚至是全部的系列賽，這部份很艱難，因為我們需要以至少5成的勝率走出6月。」

尼莫。（資料照）

老將奧塔維諾（Adam Ottavino）提到，在5月初被老虎橫掃的系列賽，或許是出現什麼問題的前兆。但不久後他們在5月底6月初的系列賽橫掃費城人：「我們當時感覺到我們的魔力回來了，但隨後又沒了。」

儘管奧塔維諾表示，他並不會說自己預見一個毀滅性的球季，但他回想起去年9月大都會在勇士超車他們，但仍將打進季後賽時的想法時，他表示：「在賽季快結束時我開始有個想法，我們不會在明年有這樣的團隊，因為有太多的自由球員。

Puma提到，大都會團隊的化學氣氛是「雞生蛋或蛋生雞」的問題，那就是良好的化學反應會帶來勝利？抑或是獲勝會產生良好的化學反應？但就各方面來說，本賽季大都會的化學反應已經無法與上個賽季相比。薛哲（Max Scherzer）與巴西特（Chris Bassitt）是兩個樂意分享訊息並幫助年輕投手的球員，不過巴西特季末並未與大都會續約，他們選擇簽下韋蘭德、千賀滉大與昆塔納 （José Quintana）。

韋蘭德與薛哲兩人在老虎時就傳出關係緊張，消息指出，儘管投手群們都想要在大都會隊努力保持和諧，但還是會出現偶爾的不合。一位大都會的消息來源指出，韋蘭德是「女王（Diva）」，他讓薛哲時常抱怨。韋蘭德也會常常抱怨大都會的數據分析團隊，指出他們比不上在休士頓的團隊。除此之外，韋蘭德與隊友關係相當疏遠，而薛哲與去年的巴西特才是那個把球隊團結起來的人。

韋蘭德。（資料照）

不過尼莫認為，他覺得團隊的化學氣氛並沒有那麼大的不同，所有人都還是會互相扶持並且非常正面。但他點出一個與去年不同的點在：「如果今年感覺有事情有可能出錯，那他就會出錯。但在去年只要事情能夠順利，那一切都會很順利。」

Puma後續點名了幾位上季表現不俗的大都會球員，如明星野手馬提（Starling Marte），去年打擊王麥克尼爾（Jeff McNeil），菜鳥貝提（Brett Baty）的表現也不盡人意，近期被下放3A。

除此之外，明星游擊手林多（Francisco Lindor）在5月與6月的表現也不佳，他提到是因為健康上的問題，而這支大都會今年確實飽受傷病困擾，絕對的終結者狄亞茲（Edwin Díaz）在經典賽期間就整季報銷，昆塔納直到明星賽後才回歸，韋蘭德、薛哲、卡拉斯可（Carlos Carrasco）也都遭遇過問題導致缺陣，去年表現不錯的佩特森（David Peterson）、梅吉爾（Tylor Megill）也都有所退步。

大都會的情況並沒有好轉，在交易大限前他們先把老將羅伯森（David Robertson）賣掉，2天後換成薛哲。但奧塔維諾坦言，即使薛哲被交易掉後，他都還沒有100%認為這一切（大拍賣）會發生，因為他們在與國民系列賽4戰贏下3場，然後在前往堪薩斯時他心想，讓我們在這時候保持住這個勢頭。「我會說那是個情感交加的一天，交易大限的那天所有事情都發生了，而我們大概有點因此感到沮喪，但我想這只是正常的人性吧。」

大都會老闆寇恩。（資料照）

至於大都會下個賽季是否會爭奪季後賽，根據先前老闆寇恩（Steve Cohen）的話表示，他認為大都會明年依舊會保有競爭力。但Puma爆料，大都會在交易大限時，曾把重砲「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）擺上貨架，不過要價相當高昂，因此並不確定大都會是否認真考慮要交易這位重砲手。

阿隆索表示，就現在而言，他明年還是會在大都會隊，他也表示球隊還有很多很好的核心球員，而且還有像菜鳥捕手阿瓦雷茲（Francisco Álvarez）這樣的年輕好手在。但Puma表示，阿隆索的言論表明的他對未來的不確定性，不過阿隆索在後續的回應想辦法淡化了這點：「我的意思是我不知道會不會待在這裡很長的一段時間。現在我很喜歡待在這裡，這裡很棒。紐約是家...我只是在說現在我保障明年會在這，希望可以更長。」

阿隆索。（資料照）

奧塔維諾則表示，他預計會執行自己2024年的球員選擇權續留大都會：「我很難相信寇恩不會為明年打造一支不錯的球隊。你不需要在季前就成為大熱門才能爭奪季後賽。」

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