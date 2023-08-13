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MLB》勇士野手創103年來首見二刀流紀錄！ 網友開玩笑：不要大谷了

2023/08/13 15:30

羅培茲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天在雙重賽首戰以21：3屠殺大都會，由於比數太懸殊，還讓野手羅培茲（Nicky Lopez）「客串」投球，結果意外寫下二刀流狂紀錄。

羅培茲此役擔任先發游擊手打第9棒，他打擊火力全開，全場6打數敲4安，包括在9局上半炸裂一發3分砲，本季首轟出爐，猛灌5分打點，跑回3分，賽後打擊率為0.229。

值得一提的是，勇士在領先分數太多的情況下，羅培茲還在9局下半登板投球，他對首名打者投出保送後，連續解決3位打者，表現不俗。羅培茲後援1局無失分，總計用了12球，沒有被敲安。

大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，自1920年打點正式成為官方紀錄以來，羅培茲成為首位同場繳出至少「4安、5打點」，且在投手丘上沒有失分的選手，締造史詩紀錄，不少網友在貼文底下打趣表示：「我很驚訝大谷還沒有辦到過」、「大谷是誰」、「我們不要大谷了」。

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