MLB》勇士野手創103年來首見二刀流紀錄！ 網友開玩笑：不要大谷了

羅培茲。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕勇士今天在雙重賽首戰以21:3屠殺大都會,由於比數太懸殊,還讓野手羅培茲(Nicky Lopez)「客串」投球,結果意外寫下二刀流狂紀錄。

羅培茲此役擔任先發游擊手打第9棒,他打擊火力全開,全場6打數敲4安,包括在9局上半炸裂一發3分砲,本季首轟出爐,猛灌5分打點,跑回3分,賽後打擊率為0.229。

值得一提的是,勇士在領先分數太多的情況下,羅培茲還在9局下半登板投球,他對首名打者投出保送後,連續解決3位打者,表現不俗。羅培茲後援1局無失分,總計用了12球,沒有被敲安。

大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,自1920年打點正式成為官方紀錄以來,羅培茲成為首位同場繳出至少「4安、5打點」,且在投手丘上沒有失分的選手,締造史詩紀錄,不少網友在貼文底下打趣表示:「我很驚訝大谷還沒有辦到過」、「大谷是誰」、「我們不要大谷了」。

Nicky Lopez is the first player with 4+ hits, 5+ RBI & a scoreless pitching outing in the same game since RBI became official in 1920



i love baseball https://t.co/EPM0jKq8ce