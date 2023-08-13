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日職》中日強投9局無安打仍無勝投 龍隊延長賽神奇兩轟逆轉勝

2023/08/13 16:13

柳裕也。（產經體育提供）

〔體育中心／綜合報導〕中日龍明星投手柳裕也今天在主場萬特力巨蛋面對廣島鯉魚，他主投9局沒有被敲安、也沒有失分，但中日龍在正規9局無法得分，讓兩隊打進延長賽。中日龍最後在延長賽10局靠石川昂彌、宇佐見真吾的「背靠背」開轟向對手說再見，中日龍最後以2比1贏球。

柳裕也完投9局用121球，沒有被敲任何一支安打，賞5次三振，另出現2次保送、1次觸身球，賽後防禦率為2.90。但中日龍打線前9局也只出現4支安打，沒有得到分數，兩隊0比0打進延長賽。

中日龍10局上派出古巴終結者R.馬丁尼茲（Raidel Martinez），本季前36場出賽都未掉分的古巴王牌守護神，卻在該半局2出局後被廣島打者堂林翔太敲出陽春砲，廣島隊打破0比0的僵局。這是R.馬丁尼茲今年首度掉分，也是自去年9月9日面對讀賣巨人之戰後再度失分。

廣島10局下派出終結者矢崎拓也，中日龍隊上演大反攻，石川昂彌先揮出左外野陽春砲追平，接著宇佐見真吾擊出右外野再見全壘打，幫助中日龍神奇逆轉贏得比賽。矢崎拓也登板投7球沒有解決任何人，失掉2分，吞下本季首敗。

此外，暫居中央聯盟安打王的中日龍球星岡林勇希，此戰4打數敲1安，連續26場出現安打，寫下中日龍隊史新紀錄。

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