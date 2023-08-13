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中職Live》新洋投艾士特初登板6局9K優質先發 兄弟力退味全

2023/08/13 20:12

第九局（龍3：5象）

9上，高孝儀保送上壘，拿莫．伊漾界外飛球遭接殺，代打吳睿勝遭三振，林智勝代打遭三振。

第八局（龍3：5象）

8下，味全換投：趙璟榮。許基宏在一出局後選到保送，江坤宇遭三振，許基宏盜上二壘，張志豪獲敬遠，陳家駒右外野方向遭接殺，三出局。

8上，吉力吉撈和劉基鴻兩出局後連續安打，李凱威擊出內野滾地球，一壘跑者劉基鴻遭封殺，三出局。

第七局（龍3：5象）

7下，味全換投：羅華韋。張仁瑋二壘方向飛球出局，岳政華遭三振，王政順選到保送，周思齊游擊上空飛球遭接殺，兄弟留下殘壘。

7上，兄弟換投：鄭浩均。味全三上三下。

第六局（龍3：5象）

6下，味全換投：郭郁政。許基宏一出局後敲安上壘，接著盜壘成功，江坤宇三壘方向滾地球遭刺殺，張志豪代打敲出二壘安打，兄弟再下一城。曾頌恩游擊方向滾地球遭刺殺，三出局。

張志豪代打敲出二壘安打。（記者廖耀東攝）

張志豪代打敲出二壘安打。（記者廖耀東攝）

6上，郭天信選到保送，陳思仲遭三振，吉力吉撈右外野方向安打，郭天信靠著右外野手失誤上到三壘，劉基鴻敲出中外野方向三分砲，味全追到1分差。李凱威二壘飛球遭接殺，高孝儀三壘方向平飛球遭接殺，三出局。

劉基鴻三分砲。（記者廖耀東攝）

劉基鴻三分砲。（記者廖耀東攝）

劉基鴻三分砲。（記者廖耀東攝）

第五局（龍0：4象）

5下，曾頌恩二壘安打上壘，張仁瑋短打將跑者送上三壘，岳政華投手前滾地球遭刺殺，兩出局。王政順左外野方向安打，帶有1分打點，兄弟4：0領先。

王政順安打助隊再下一城。（記者廖耀東攝）

王政順安打助隊再下一城。（記者廖耀東攝）

5上，兄弟更換守備，王威晨退場，王政順改守三壘，二壘守備由張仁瑋接替。艾士特再度演出三上三下，包括2次三振，目前投完5局已經飆出8次三振。

第四局（龍0：3象）

4下，兄弟三上三下。

4上，吉力吉撈內野安打，劉基鴻界外飛球遭接殺， 李凱威擊出內野滾地球，趁傳上壘。吉力吉撈．鞏冠遭封殺，高孝儀游擊滾地球遭刺殺，三出局。

第三局（龍0：3象）

3下，王政順敲安上壘，周思齊雙殺打。詹子賢右外野方向飛球遭接殺，三出局。

3上，林辰勳左外野方向飛球，詹子賢發生失誤，打者上到二壘，不過艾士特沒有受到影響，先讓張祐銘擊出滾地球出局，接著再連續K掉郭天信、陳思仲，化解危機。

第二局（龍0：3象）

2下，林子昱回穩，也送出3上3下。

2上，艾士特飆3上3下，包括送出2K。

第一局（龍0：3象）

1下，王威晨遭三振，岳政華敲安上壘，王政順獲保送，兄弟攻佔一二壘。周思齊右外野方向安打，兄弟攻佔滿壘。詹子賢左外野方向安打帶有1分打點，兄弟1：0先馳得點。接著許基宏滿壘選到保送，兄弟再下一城，江坤宇高飛犧牲打，兄弟3：0領先。高宇杰游擊方向滾地球出局。

詹子賢安打。（記者廖耀東攝）

許基宏選到保送。（記者廖耀東攝）

江坤宇高飛犧牲打送回周思齊。（記者廖耀東攝）

江坤宇高飛犧牲打送回周思齊。（記者廖耀東攝）

江坤宇高飛犧牲打送回周思齊。（記者廖耀東攝）

1上，郭天信敲安上壘，陳思仲滾地球將跑者送上二壘，吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻遭三振，三出局。

味全龍先發打序

1 郭天信 CF
2 陳思仲 3B
3 吉力吉撈．鞏冠 DH
4 劉基鴻 1B
5 李凱威 2B
6 高孝儀 LF
7 拿莫．伊漾 SS
8 林辰勳 C
9 張祐銘 RF

先發投手：林子昱

林子昱。（記者廖耀東攝）

中信兄弟先發打序

1 王威晨 3B
2 岳政華 CF
3 王政順 2B
4 周思齊 DH
5 詹子賢 LF
6 許基宏 1B
7 江坤宇 SS
8 高宇杰 C
9 曾頌恩 RF

先發投手：艾士特

艾士特。（記者廖耀東攝）

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