中職Live》古林睿煬6.1局無失分！ 統一3投聯手桃猿

第九局（猿0:2獅）

9上，統一更換投手陳韻文，桃猿打線三上三下，比賽結束。

第八局（猿0:2獅）

8上，桃猿打線三上三下。

8下，桃猿更換投手王志煊，唐肇廷中外野落地安打，陳鏞基三振出局，跑者盜壘成功，蘇智傑右外野飛球出局，潘傑楷三振出局。

請繼續往下閱讀...

第七局（猿0:2獅）

7上，一出局後，梁家榮四壞保送，成晉一二壘間穿越安打，統一更換投手劉軒荅，林泓育三壘滾地球形成雙殺。

統一獅劉軒荅接替投球。（記者陳志曲攝）

7下，桃猿更換投手陳鴻文，張偉聖突擊短打靠爆傳上二壘，林靖凱犧牲觸擊失敗，二壘跑者於三壘出局，林安可三振出局，陳重廷三振出局。

樂天桃猿陳鴻文接替投球。（記者陳志曲攝）

第六局（猿0:2獅）

6上，桃猿打線三上三下。

6下，一出局後，陳鏞基三游間穿越安打，蘇智傑三壘界外飛球出局，潘傑楷四壞保送，林岱安右外野飛球出局。

第五局（猿0:2獅）

5上，桃猿打線三上三下。

5下，統一打線三上三下。

第四局（猿0:2獅）

4上，桃猿打線三上三下。

4下，1出局後，潘傑楷三游間穿越安打，林岱安一壘飛球出局，牽制失誤跑者上三壘，張偉聖三振出局。

第三局（猿0:2獅）

3上，一出局後，陳俊秀右外野落地安打，廖健富一壘滾地球形成雙殺。

3下，張偉聖四壞保送，林靖凱二壘平飛球出局，林安可中外野落地安打，陳重廷二壘滾地球出局，陳傑憲左外野安打，二三壘跑者回來得分，陳鏞基三振出局。

統一獅林安可。（記者陳志曲攝）

統一獅陳傑憲敲出安打，帶有二分打點。（記者陳志曲攝）

第二局（猿0:0獅）

2上，成晉中外野二壘打，林承飛游擊滾地球出局，嚴宏鈞三振出局，林政華二壘滾地球出局。

樂天桃猿成晉。（記者陳志曲攝）

2下，蘇智傑四壞保送，潘傑楷左外野飛球出局，林岱安二壘滾地球形成雙殺。

第一局（猿0:0獅）

1上，1出局後，陳俊秀四壞保送，廖健富中外野飛球出局，朱育賢一二壘間穿越安打，梁家榮二壘滾地球出局。

1下，1出局後，陳重廷四壞保送，陳傑憲一壘滾地球，二壘跑者遭封殺，陳鏞基右外野飛球出局。

樂天桃猿先發打序

1 林立 2B

2 陳俊秀 1B

3 廖健富 DH

4 朱育賢 LF

5 梁家榮 3B

6 成晉 RF

7 林承飛 SS

8 嚴宏鈞 C

9 林政華 CF

先發投手：道博格

樂天桃猿先發投手道博格。（記者陳志曲攝）

統一獅先發打序

1 林安可 DH

2 陳重廷 2B

3 陳傑憲 CF

4 陳鏞基 1B

5 蘇智傑 LF

6 潘傑楷 3B

7 林岱安 C

8 張偉聖 RF

9 林靖凱 SS

先發投手：古林睿煬

統一獅先發投手古林睿煬。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法