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中職》一句要王溢正「等我一下」引熱議 聽林泓育怎麼說？

2023/08/13 17:02

林泓育。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕樂天桃猿將王溢正等人和台鋼雄鷹交易來林子偉，身為隊長的林泓育近日也成為媒體邀訪的熱門人選，但他在祝福好友王溢正之餘卻又說出「等我一下，我合約快到了」的發言，則在網路引發聯想熱議。林泓育表示這段發言並非開玩笑，並指出：「這是制度面的問題，現在環境就是這樣。」

林泓育和王溢正從國小就認識，又是並肩作戰的投捕搭檔，因此聽到交易公布後，他除了立刻電話聯繫好友，還在接受電視台訪問時透露談話內容，表示自己要王溢正「等我一下。」這段訪問也引發網友熱議，認為林泓育是否有意追隨好友腳步加入台鋼。

「我覺得那又沒有什麼，現在環境變數那麼大。」林泓育今隨樂天作客台南，被媒體問及那番言論是否有弦外之音，他則坦然地說那並非是玩笑話，而是他本來3年合約就將在明年結束後到期，對於球隊是否要留自己在60人保留名單之內，誰也無法保證。

林泓育又說：「本來就是這樣，其實近幾年常有比較資深球員會被放到60人名單之外，那不是不續約，是讓你有更多選擇，我對於留在球隊或轉隊這件事，本來就是保持開放態度。」林泓育知道自己37歲已不年輕，明年月薪90萬又屬高薪一族，球團在明年球季結束後會做何考量，他無法預測，所以他只是道出目前制度面的問題。

王溢正。（資料照）

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