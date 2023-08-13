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瓊斯盃》狂勝對手60分！ 美國痛宰阿聯收2連勝

2023/08/13 17:19

美國加州大學爾灣分校大勝阿聯。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕美國隊今迎戰阿拉伯聯合大公國，全隊6人得分上雙，沙蘭轟下全隊最高22分，助隊以109：49痛宰對手收下2連勝。

美國隊這次為加州大學爾灣分校男籃代表隊，他們在首戰以67分差痛宰卡達；阿聯昨則是不敵南韓，首勝尚未開胡。

阿聯今開賽趁著美國隊尚未進入狀況，一度取得領先，但美國隊在沙蘭（Derin Saran）獨攬8分帶領下，首節打完取得25：15領先。

美國隊在第二節火力依舊驚人，且在防守上給足對手壓力，讓他們單節只拿8分，半場打完美國隊取得53：23大幅領先。上半場美國隊有3人得分上雙，沙蘭攻下12分，亨利（Andre Henry）、雷德菲爾德（Langston Redfield）進帳10分。

易籃後，美國隊持續擴大領先，該節尾聲阿聯艾爾沙貝比（Qais Omar Alshabebi）連兩記三分彈，助隊稍稍扳回一城。不過，阿聯在第4節單節只拿了9分，只能眼看對手揚長而去，吞下2連敗。

美國隊今有6人得分上雙，沙蘭繳出全隊最高22分，雷德菲爾德進帳15分次之。阿聯艾爾沙貝比繳出全隊最高15分，湯瑪斯（Terry Benjamin Jr Thomas）挹注10分。

美國加州大學爾灣分校大勝阿聯。（記者林正堃攝）

美國加州大學爾灣分校大勝阿聯。（記者林正堃攝）

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