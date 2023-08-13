中職》有了林子豪「愈哭愈強」案例 餅總思考大物外野手直升一軍

林子豪。（記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕有了林子豪從加盟就在一軍「愈哭愈強」的正面示範，統一獅總教練林岳平有意讓今年球團第一指名外野手林佳緯明年就直升一軍，「我認為如果球團很想要這個選手，就不用養，直接拉上來。」

談到18歲大物外野手林佳緯的未來性，餅總直言：「我認為可以的話，他不用打二軍，就可以上來替補傑憲，因為他速度、範圍、肩膀都很好，只缺經驗，可以來當第5號外野手。」不過這個藍圖是放在明年，餅總表示因林佳緯要參加月底的U18世界盃，明年展開第一個完整球季時就有機會進行實驗。

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餅總指出，球團對於內野手何恆佑很有期待，就持續放在二軍養成，但上一軍卻一直無法負荷強度，「一開始在二軍養，心態是大家在等我，等我上去後，大家在期待我卻沒有表現出來，就會出現壓力。」

但再從林子豪的例子來看，他是2020年選秀獲獅隊第一指名入隊，當年也有去打U18，隔年展開第一個球季。餅總透露，「子豪一開始就面對了，他那時候打到哭啊，因為當時三壘沒人，就直接讓他來，他隨時都在哭，像是因為守備暴投球隊輸掉，他也會自責。」去年獅隊戰績墊底，林子豪持續擔任主戰三壘手增加經驗值，餅總笑說：「你看他今年多開心啊！ 」

餅總回到林佳緯，認為他速度快可以代跑，守備範圍大可以做陳傑憲在後段的替換，「打擊的評價是因為經驗比較少，有些變化球的盲點比較多，但以未來性來說，有蘇智傑的等級。」

林岳平。（記者陳志曲攝）

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