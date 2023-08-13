瓊斯盃》和台灣有特殊淵源！美國隊後衛直喊想來亞洲打球

克拉克爾二世的媽媽是南韓人，他特別把南韓國旗刺在手上。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕美國隊今以109：49痛宰阿拉伯聯合大公國，收下2連勝。陣中後衛克洛克爾二世（Pierre Crockrell II）攻下10分、6助攻，身高僅183公分的他還大秀灌籃，嗨翻全場觀眾，有亞洲血統的他，賽後也透露他和台灣的淵源。

克洛克爾二世這季在加州大學爾灣分校男籃代表隊場均貢獻5分、2籃板、5.1助攻，這次隨隊來台灣打瓊斯盃，他相當開心，提到今天在比賽期間灌籃，他說：「其實沒有預期我能夠灌籃，這真的很酷，也謝謝教練跟隊友的反應，給我很大鼓勵。」

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長相神似亞洲人的克洛克爾二世透露，他確實有亞洲血統，「我的媽媽是韓國人，雖然我還沒去過南韓，但在亞洲打職籃一直是我的夢想。」他的手臂上也有南韓國旗的刺青。

克洛克爾二世特別提到，他的繼母是台灣人，所以能來台灣參與瓊斯盃令他相當興奮，「平常在家我媽都會煮亞洲食物，我也很愛吃台灣美食。」至於媽媽有沒有跟他提過台灣的事情，他也特別用中文說：「鼎泰豐！我在學校附近有吃過，但還沒在台灣吃過，想跟隊友去試試看。」

有趣的是，克洛克爾二世表示，台鋼獵鷹的洋將阿修羅是他的好友，兩人從小一起長大，「我很喜歡他打球的方式，他有跟我說過關於在台灣打球的事情，他也是個很有趣的人。」

克拉克爾二世。（記者林正堃攝）

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