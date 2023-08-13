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瓊斯盃》火藥味濃厚！賀丹、簡廷兆合砍32分 台灣白力退菲律賓收2連勝

2023/08/13 19:39

賀丹。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣白隊今迎戰菲律賓Rain or Shine Elasto Painters，賀丹繳出全隊最高17分，加上簡廷兆挹注15分，終場台灣隊以89：79收下2連勝。

台灣白隊前役擊敗日本，今天迎戰菲律賓盼能挑戰2連勝。台灣隊林信寬在上半場投進2顆三分球、進帳11分，馬建豪三分球2投2中挹注10分，率隊在前兩節打完取得54：37領先。

台灣隊在易籃後火力不減，賀丹在第3節獨攬5分，助隊持續擴大領先，而兩隊也打出一些火藥味。但第4節時，菲律賓隊逐漸趕上，貝羅（Rey Mark Belo）、庫艾梅（Ange Kouame）接力得分，雙方回到個數位差距。

最後1分鐘時，林信寬遭菲律賓戴妙斯（Nicholas Nick Demusis）撞倒，現場爆出噓聲，而戴妙斯也被判違反運動道德，最後犯滿離場。雙方在比賽尾聲肢體動作偏大，台灣白隊球員多次倒地，也穩穩把握罰球的機會收下分數，最後以10分差收下勝利。

台灣隊賀丹繳出全隊最高17分，簡廷兆挹注15分，馬建豪和林信寬都拿下13分；菲律賓隊庫艾梅貢獻全隊最高15分，伊凡斯（Nicholas George Evans）和馬穆亞克（Gian Robert Mamuyac）都貢獻11分。

簡廷兆上籃得分。（記者林正堃攝）

馬建豪上籃得分。（記者林正堃攝）

賀博灌籃得分。（記者林正堃攝）

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