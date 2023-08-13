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瓊斯盃》白隊集訓讓大家減重成功 白曜誠、班霸都瘦了5公斤

2023/08/13 20:29

白曜誠。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣白隊今89：79力退菲律賓Rain or Shine Elasto Painters收下2連勝，總教練許皓程稱讚這批年輕球員，無論是身體碰撞或是心態都展現出不畏懼的精神，以他們為榮。

白隊前役擊敗日本隊開胡，今面對菲律賓，賀丹繳出17分、簡廷兆15分，馬建豪13分，尤其首節打出30：14攻勢奠定勝基，馬建豪說：「因為我們比較年輕，教練設定要打很多快攻跟轉換，我們也有達到教練要求。」

今年拿下SBL FMVP的班霸，此仗拿下8分、10籃板，提到他在隊上的角色設定，許皓程說：「原本設定他能夠擔任領袖，他在台灣時間非常久，希望他能當賀家兄弟跟台灣球員的橋樑，但他因為有膝蓋傷勢，訓練前期我沒有特別要求他的速度。不過，他也是自我要求非常高的球員，不斷去強化自己的肌力，也在場上扮演苦工的角色，畢竟球員都希望能在場上得分最多，但很感謝他的犧牲，讓這個團隊更好。」

這次白隊後場陣容堅強，本土後衛包含了陳又瑋、白曜誠等人，此仗許皓程選擇讓白曜誠先發，他爆料，這次集訓白曜誠瘦了5、6公斤，速度變快，加上陳又瑋因為當兵，加入集訓時間較晚，考量小白完整參與集訓，相對較熟悉狀況後，才決定讓小白先發。

白曜誠笑說：「 每天訓練很辛苦，感謝教練讓我瘦身成功。」有趣的是，班霸也透露經過這次集訓後，他減了5公斤，意外成為減重班。

賀博灌籃得分。（記者林正堃攝）

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