羽球世錦賽》不只F4！女單群雌爭霸 英主播點出激烈情勢

女單F4，陳雨菲（左起）、山口茜、戴資穎、安洗瑩。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕2023年世界羽球錦標賽將在8月21日於丹麥點燃戰火，英國資深主播克拉克（Gillian Clark）在推特進行前瞻，點出女單項目競爭激烈。

克拉克指出，過去8屆的女單金牌得主今年全數參賽，且前8種子就有7人過去在世錦賽拿過獎牌，唯一沒奪牌過的是印尼好手東宗（Gregoria Mariska Tunjung），其他7位合計拿下15面獎牌（應為16面）。

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而且這7名女單選手中，除了21歲的世界球后安洗瑩外，都至少拿過兩面獎牌。另外本次的前4種子正好是去年獲得獎牌的4位選手，也就是被封為女單F4的戴資穎、山口茜、安洗瑩以及陳雨菲。

在女單前8種子中，第6種子瑪琳（Carolina Marín）曾奪3金、第7種子依瑟儂（Ratchanok Intanon）1金1銅、第5種子何冰嬌2銅、第4種子戴資穎1銀1銅、第3種子陳雨菲1銀2銅、尋求三連霸的山口茜2金1銅、安洗瑩則在去年首度奪牌、拿下銅牌。

days before the start of the #BWFWorldChampionships2023.

The winners of the last women’s singles Gold medals are all in the draw （5 different players）.

7 of the top seeds have medalled previously, winning 15 medals between them.

The only player seeded in the top NOT… pic.twitter.com/xh3ZwB18q3 — Gill Clark aka Oma Gill （@OmaGillClark） August 13, 2023

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