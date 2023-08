羽球世錦賽》不只F4！女單群雌爭霸 英主播點出激烈情勢

女單F4,陳雨菲(左起)、山口茜、戴資穎、安洗瑩。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕2023年世界羽球錦標賽將在8月21日於丹麥點燃戰火,英國資深主播克拉克(Gillian Clark)在推特進行前瞻,點出女單項目競爭激烈。

克拉克指出,過去8屆的女單金牌得主今年全數參賽,且前8種子就有7人過去在世錦賽拿過獎牌,唯一沒奪牌過的是印尼好手東宗(Gregoria Mariska Tunjung),其他7位合計拿下15面獎牌(應為16面)。

而且這7名女單選手中,除了21歲的世界球后安洗瑩外,都至少拿過兩面獎牌。另外本次的前4種子正好是去年獲得獎牌的4位選手,也就是被封為女單F4的戴資穎、山口茜、安洗瑩以及陳雨菲。

在女單前8種子中,第6種子瑪琳(Carolina Marín)曾奪3金、第7種子依瑟儂(Ratchanok Intanon)1金1銅、第5種子何冰嬌2銅、第4種子戴資穎1銀1銅、第3種子陳雨菲1銀2銅、尋求三連霸的山口茜2金1銅、安洗瑩則在去年首度奪牌、拿下銅牌。

