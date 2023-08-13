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籃球》亞瑟士盃三對三鬥牛台中場 李家慷等領航猿球星試身手

2023/08/13 21:13

第二屆亞瑟士盃三對三籃球賽台中場熱血開打。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕亞瑟士盃三對三籃球賽今年邁入第二屆，擴增社會組和女生組招募，首站本週末於台中逢甲大學熱鬧登場，吸引156隊、逾600人激烈較勁，李家慷等桃園璞園領航猿職籃球星小試身手，高超球技令現場球迷看的大呼過癮。

台中場大會特地邀請李家慷、關達祐與林子洧，穿上亞瑟士最新籃球鞋款 UNPRE ARS 2，與現場各路鬥牛好手趣味對抗，領航猿球星們不論運球、傳導、投籃等基本功，或者臨場團隊合作默契，都展現過人實力，以球會友過程中，也提前為新賽季圈粉炒旺人氣。歷經兩天賽事交流，各組冠軍隊伍分別為社會男子組「建國塑膠」、大專男子組「高粱馬不停蹄」，女子組由「連連看」擊敗眾多好手封后，各自抱走萬元獎金與亞瑟士最新款籃球鞋。

ASICS 不僅與逢甲大學合作，炎炎夏日提供參賽隊伍優質舒適室內場地，中場遊戲與職籃球星挑戰賽，更讓參與球員們獲得難忘體驗。台灣亞瑟士總經理謝玉真表示，這是每年夏天與球迷的熱血約定，多元活動內容打造全新指標籃球盛事，希望聚集更多喜愛打球的好朋友，尤其今年還增加女子組，「喜愛籃球不分性別，女孩們也能與隊友並肩作戰，共同留下值得紀念的鬥牛回憶。」

第二屆亞瑟士盃三對三籃球賽台中場熱血開打。（大會提供）

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