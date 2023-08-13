晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

桌球》陳秋丹等前奧運國手助陣 TOTAL SWISS紅隊贏回冠軍

2023/08/13 21:48

1996年奧運國手陳秋丹，連兩天在雙打賽、團體賽奪冠。（大會提供）

〔體育中心／綜合報導〕擁有陳秋丹、崔秀里等多名退役奧運國手的TOTAL SWISS紅隊，「2023第五屆TOTAL SWISS長青桌球錦標賽」穩紮穩打，終以點數3：1力退去年贏家得和集團隊，搶回「長青組團體賽」冠軍和20萬元獎金。

競爭激烈的「長青組團體賽」，TOTAL SWISS紅隊三連霸之後，去年意外敗給前緬甸國手「葉師父」葉旗山領軍的得和集團。今年紅隊汲取教訓、秣馬厲兵，陣中擁有1996年亞特蘭大奧運國手陳秋丹、2000年雪梨奧運女雙搭檔崔秀里／游鳳芸等退役名將，展現豐富經驗與實力過關斬將，接連擊敗「快樂小週末隊」、「雅樂桌球隊」，決賽強碰志在衛冕的得和集團，形成國內老將高手的另類大對抗。

陳秋丹女單3：0力克前一銀好手鄭秀雲後，得和集團前國手楊順祥／歐馬在男雙以3：2逆轉勝魏君達／鄭光益，雙方各搶一點戰成平手。女雙崔秀里／游鳳芸再度合拍，直落3強壓前國手林麗如／林淑惠，紅隊取得兩點聽牌。松山家商教練加山兵伍關鍵男單挺身而出，再以3 ：1扳倒前國手張雁書，助紅隊關門奪冠。

2000年雪梨奧運女雙搭檔崔秀里（左起）／游鳳芸再度合拍。（大會提供）

TOTAL SWISS紅隊贏得長青組冠軍。（大會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。