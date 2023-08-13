桌球》陳秋丹等前奧運國手助陣 TOTAL SWISS紅隊贏回冠軍

1996年奧運國手陳秋丹，連兩天在雙打賽、團體賽奪冠。（大會提供）

〔體育中心／綜合報導〕擁有陳秋丹、崔秀里等多名退役奧運國手的TOTAL SWISS紅隊，「2023第五屆TOTAL SWISS長青桌球錦標賽」穩紮穩打，終以點數3：1力退去年贏家得和集團隊，搶回「長青組團體賽」冠軍和20萬元獎金。

競爭激烈的「長青組團體賽」，TOTAL SWISS紅隊三連霸之後，去年意外敗給前緬甸國手「葉師父」葉旗山領軍的得和集團。今年紅隊汲取教訓、秣馬厲兵，陣中擁有1996年亞特蘭大奧運國手陳秋丹、2000年雪梨奧運女雙搭檔崔秀里／游鳳芸等退役名將，展現豐富經驗與實力過關斬將，接連擊敗「快樂小週末隊」、「雅樂桌球隊」，決賽強碰志在衛冕的得和集團，形成國內老將高手的另類大對抗。

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陳秋丹女單3：0力克前一銀好手鄭秀雲後，得和集團前國手楊順祥／歐馬在男雙以3：2逆轉勝魏君達／鄭光益，雙方各搶一點戰成平手。女雙崔秀里／游鳳芸再度合拍，直落3強壓前國手林麗如／林淑惠，紅隊取得兩點聽牌。松山家商教練加山兵伍關鍵男單挺身而出，再以3 ：1扳倒前國手張雁書，助紅隊關門奪冠。

2000年雪梨奧運女雙搭檔崔秀里（左起）／游鳳芸再度合拍。（大會提供）

TOTAL SWISS紅隊贏得長青組冠軍。（大會提供）

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