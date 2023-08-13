自由車》台灣盃國際場地經典賽 地主康世峰、王慈均各得雙金

地主康世峰（右）首日摘下雙金。 （大會提供）

〔體育中心／綜合報導〕因疫情暌違3年的2023台灣盃國際自由車場地經典賽，今年回歸首度移師台中市立自由車場，共有來自全球6國18支隊伍，總計126位車手參賽，包括即將角逐杭州亞運的9名場地賽台灣國手，雖然沒特別調整首日仍聯手摘下5金，其中地主台中市隊康世峰、王慈均都摘下雙金。

本屆在國際自由車總會（UCI）登錄為一級場地賽事，也是杭州亞運前哨站，讓9位亞運自由車場地賽的國手們，能夠以賽代訓、調整備戰狀態。亞運場地賽奪牌重點的男、女團隊競速賽，今年亞錦賽獲第5的台中市蕭美玉／王慈均／陳靖云牛刀小試，飆出1分09秒427摘金，比銀牌的印度亞運隊快了3.584秒；緊接著楊勝凱／康世峰／蕭世鑫也以1分02秒737摘下男子團隊菁英組金牌。我國亞運自由車教練林昆鴻透露，賽前同樣維持一週三次重訓，加上各自專項訓練，目前男、女隊都設定目標為亞運銅牌，假想敵正是實力堅強的日本和地主中國。

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週日下午當地下雨，賽事延後近1小時重新展開，競爭最激烈的男、女子菁英組競輪賽，台中市隊康世峰、王慈均都各自摘下第2金，賽後康世峰說：「印尼對手過去就專練短距離，曾在亞錦賽交手，實力並不差。我就把今天比賽當成練兵，狀況還可以再調整提升。」

台中車手康世峰（中）留下金牌。（大會提供）

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