日職》完全沒有畫面無法挑戰！ 日本傳奇直言：這讓棒球變得無趣...

（影片來源：太平洋聯盟TV）

〔體育中心／綜合報導〕千葉羅德前天（12日）和西武獅之戰，羅德靠著再見荻野貴司的再見高飛犧牲打，以3比2氣走對手。西武雖然提出挑戰，由於沒有畫面顯示羅德三壘跑者岡大海是否提前離壘，讓裁判宣布沒有畫面可檢視，所以維持原判。這讓日本傳奇落合博滿直呼，此事會讓棒球很無趣。

根據日媒《Sponichi Annex》指出，日本火腿在5月28日作客樂天金鷲，當時火腿也是要挑戰對方三壘跑者是否提前離壘，結果沒有畫面，一度引發混亂。因此在6月5日的日職野球實行委員會中，增加了新的條款，如果沒有可檢視的影像，則維持裁判的判定，不計入挑戰次數。

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日媒《Daily》報導，對於球場沒有足夠攝影機可顯示畫面，落合博滿昨天在TBS節目《Sunday Morning》中說道，「如果是在日本的球場，應該有可能吧。因為球場不同、（攝影機）台數也不同。」落合博滿直言，當初要開始實施重播輔助判決時，就知道會發生這樣的問題。

前橫濱監督中畑清也在節目中說，認為NPB應該要準備好環境，美國職棒大聯盟全部的球場都具備相同的條件，「如果沒有準備好，就會發生這樣的問題。」落合博滿也說，這是不該發生的事情，沒有影像是不行的，這讓棒球變得很無趣。

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