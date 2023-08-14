MLB》炸裂177KM怪力彈！大谷翔平本季第41轟出爐 天使終結2連敗

Shohei Ohtani launches his American League-leading 41st home run! pic.twitter.com/anvf2aSymZ — MLB （@MLB） August 13, 2023

〔體育中心／綜合報導〕天使二刀流球星大谷翔平今天炸出一發怪力陽春砲，本季第41轟出爐，幫助天使以2：1力克衛冕軍太空人，終結2連敗。

此役之前，大谷已經連8場比賽未開轟，全壘打陷入停滯，被勇士明星重砲歐森（Matt Olson）超車，讓出大聯盟全壘打王寶座。

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今日大谷打第2棒指定打擊，天使在3局上半展開攻勢，靠著艾斯科巴（Eduardo Escobar）、莫尼亞克（Mickey Moniak）2支二壘安打連線，成功先馳得點。

大谷翔平。（USA TODAY Sports）

大谷前2打席都沒表現，不過6上再度站上打擊區時，棒打太空人投手穆辛斯基（Parker Mushinski），逮中一顆偏高81.4英哩滑球，夯出中外野方向大號陽春砲，本季第41轟出爐，擊球初速110.2英哩（約177公里）、飛行距離448英呎，終結全壘打荒。

大谷開轟幫助球隊搶下重要保險分，終場天使以2：1扳倒太空人。大谷翔平全場3打數敲1安，貢獻1分打點、跑回1分，選到1保送，吞下1K，賽後打擊率為0.305，另外有1次盜壘成功，本季已累積17盜。

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