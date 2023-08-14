MLB》大谷翔平手臂疲勞將少投一場先發！ 總教練：我馬上答應

大谷翔平向總教練奈文表示自己要跳過一場先發。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊日籍好手大谷翔平在今年球季雖然投、打二刀流依舊維持出色表現，不過近期時常可以見到他在場上明顯因疲勞導致表現出現落差的情形，天使總教練奈文（Phil Nevin）今天就透露，大谷翔平將會跳過一次先發。

今日天使以2：1擊敗太空人賽前，奈文在接受採訪時指出，大谷翔平在昨天親自向他傳達想要跳過一場先發的意願，但他表示自己沒有疼痛也沒有受傷，且不會影響打擊，將會繼續專注於打擊上面。奈文表示，他看得出來大谷翔平在上場對巨人先發時很疲憊，所以當大谷翔平詢問他是否能跳過一場先發時，他馬上就答應了。

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奈文說道：「就像我告訴過你們很多次的一樣，大谷翔平比所有人都更了解自己的身體。當他這麼說時，我相信他。他只是有些手臂的疲勞。我相信他，而且他將會準備好下一次的出賽。」

今年大谷翔平在投手丘上先發22場，防禦率3.17，主投130.2局投球送出165次三振。上季大谷翔平投了生涯最多的28場先發，主投166局送出219次三振，防禦率2.33，他今年原本是以單季180局的節奏在邁進，因為他比去年更常維持投一休五的節奏，不過在跳過一場先發後這總局數確定會下滑。

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