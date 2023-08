MLB》92億王牌優質先發無用 洋基9上致命失誤遭馬林魚狂灌5分逆轉

柯爾。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基與馬林魚系列戰最終戰,洋基王牌柯爾(Gerrit Cole)再度繳出亮眼優質先發,洋基打線也給予足夠火力支援,未料9下馬林魚開啟猛攻,加上洋基發生致命守備失誤開啟馬林魚5分大局逆轉,最終在客場遭到翻盤,以1:2輸掉系列戰。

柯爾今主投6局被擊出6支安打,送出6次三振與2次四壞保送,全場僅失2分,例行性繳出優質先發。而隊友也力挺到底,包含大物游擊手沃爾普(Anthony Volpe)的2分砲及捕手羅特維特(Ben Rortvedt)本季首轟,洋基打線6局打完就攻下7分。

馬林魚在8下展開反攻,貝爾(Josh Bell)獲得保送後,洋基換上米德爾頓(Keynan Middleton)登板,但立即被克魯茲(Bryan De La Cruz)擊出1分打點二壘安打,米德爾頓及時回穩,三振老隊友柏格(Jake Burger)後再讓桑契斯(Jesus Sanchez)擊出滾地出局。

洋基9上派出終結者霍姆斯(Clay Holmes)關門,然而戰局豬羊變色,古利爾(Yuli Gurriel)二壘安打吹響反攻號角,1出局後福特斯(Nick Fortes)與奇森姆(Jazz Chisholm Jr.)各靠安打與保送上壘,馬林魚形成滿壘。下一棒貝爾擊出投手強勁滾地球,霍姆斯用身體擋住後撿起再傳卻發生致命失誤,馬林魚兵不血刃跑回2分。

Marlins tie it! Clay Holmes and the Yankees have choked away a four-run lead in the ninth pic.twitter.com/6dwj8saM11