晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》92億王牌優質先發無用 洋基9上致命失誤遭馬林魚狂灌5分逆轉

2023/08/14 07:41

柯爾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基與馬林魚系列戰最終戰，洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）再度繳出亮眼優質先發，洋基打線也給予足夠火力支援，未料9下馬林魚開啟猛攻，加上洋基發生致命守備失誤開啟馬林魚5分大局逆轉，最終在客場遭到翻盤，以1：2輸掉系列戰。

柯爾今主投6局被擊出6支安打，送出6次三振與2次四壞保送，全場僅失2分，例行性繳出優質先發。而隊友也力挺到底，包含大物游擊手沃爾普（Anthony Volpe）的2分砲及捕手羅特維特（Ben Rortvedt）本季首轟，洋基打線6局打完就攻下7分。

馬林魚在8下展開反攻，貝爾（Josh Bell）獲得保送後，洋基換上米德爾頓（Keynan Middleton）登板，但立即被克魯茲（Bryan De La Cruz）擊出1分打點二壘安打，米德爾頓及時回穩，三振老隊友柏格（Jake Burger）後再讓桑契斯（Jesus Sanchez）擊出滾地出局。

洋基9上派出終結者霍姆斯（Clay Holmes）關門，然而戰局豬羊變色，古利爾（Yuli Gurriel）二壘安打吹響反攻號角，1出局後福特斯（Nick Fortes）與奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）各靠安打與保送上壘，馬林魚形成滿壘。下一棒貝爾擊出投手強勁滾地球，霍姆斯用身體擋住後撿起再傳卻發生致命失誤，馬林魚兵不血刃跑回2分。

噩夢般的9下還沒結束，阿拉耶茲（Luis Arraez）再敲出三壘安打一棒將比分追平為7：7，洋基緊急換投為坎利（Tommy Kahnle），結果他一上場就保送克魯茲，而克魯茲也跑上二壘，二、三壘有人時，伯格鎖定一記內角變速球打成中外野平飛再見安打，馬林魚8：7逆轉洋基，在主場帶走勝利。

洋基終結者霍姆斯提油桶救火，僅投0.1局被打3支安打，投出1三振與1保送狂丟5分（4責失）吞下敗投。馬林魚大物先發投手培瑞茲（Eury Perez）4局被敲4安失4分，但也飆出5次三振，在隊友最後半局驚天逆轉下逃敗。

伯格再見安打。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。