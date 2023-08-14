MLB》92億王牌優質先發無用 洋基9上致命失誤遭馬林魚狂灌5分逆轉

柯爾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基與馬林魚系列戰最終戰，洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）再度繳出亮眼優質先發，洋基打線也給予足夠火力支援，未料9下馬林魚開啟猛攻，加上洋基發生致命守備失誤開啟馬林魚5分大局逆轉，最終在客場遭到翻盤，以1：2輸掉系列戰。

柯爾今主投6局被擊出6支安打，送出6次三振與2次四壞保送，全場僅失2分，例行性繳出優質先發。而隊友也力挺到底，包含大物游擊手沃爾普（Anthony Volpe）的2分砲及捕手羅特維特（Ben Rortvedt）本季首轟，洋基打線6局打完就攻下7分。

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馬林魚在8下展開反攻，貝爾（Josh Bell）獲得保送後，洋基換上米德爾頓（Keynan Middleton）登板，但立即被克魯茲（Bryan De La Cruz）擊出1分打點二壘安打，米德爾頓及時回穩，三振老隊友柏格（Jake Burger）後再讓桑契斯（Jesus Sanchez）擊出滾地出局。

洋基9上派出終結者霍姆斯（Clay Holmes）關門，然而戰局豬羊變色，古利爾（Yuli Gurriel）二壘安打吹響反攻號角，1出局後福特斯（Nick Fortes）與奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）各靠安打與保送上壘，馬林魚形成滿壘。下一棒貝爾擊出投手強勁滾地球，霍姆斯用身體擋住後撿起再傳卻發生致命失誤，馬林魚兵不血刃跑回2分。

Marlins tie it! Clay Holmes and the Yankees have choked away a four-run lead in the ninth pic.twitter.com/6dwj8saM11 — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） August 13, 2023

噩夢般的9下還沒結束，阿拉耶茲（Luis Arraez）再敲出三壘安打一棒將比分追平為7：7，洋基緊急換投為坎利（Tommy Kahnle），結果他一上場就保送克魯茲，而克魯茲也跑上二壘，二、三壘有人時，伯格鎖定一記內角變速球打成中外野平飛再見安打，馬林魚8：7逆轉洋基，在主場帶走勝利。

洋基終結者霍姆斯提油桶救火，僅投0.1局被打3支安打，投出1三振與1保送狂丟5分（4責失）吞下敗投。馬林魚大物先發投手培瑞茲（Eury Perez）4局被敲4安失4分，但也飆出5次三振，在隊友最後半局驚天逆轉下逃敗。

伯格再見安打。（美聯社）

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