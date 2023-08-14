MLB》道奇主帥想看到的王牌本色！ 烏魯耶斯7局12K率隊飆8連勝

烏里耶斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近期戰績一飛衝天的道奇隊，今天左投烏里耶斯（Julio Urias）先發展現王牌本色，7局優質先發狂飆12K，率領道奇以8：3力退洛磯收下8連勝。

賽前道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）就透露，球隊需要烏里耶斯投得像王牌一樣，才能夠助他們在本季有最大的機會贏得世界大賽。

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過去兩個球季，烏里耶斯都是大聯盟最好的左投，不過本季他因傷所困，賽前防禦率4.39，拿下9勝6敗。不過今天對上洛磯，他飆出平生涯最高的12次三振，主投7局僅失3分繳出優質先發。

烏里耶斯表示，在過去的兩場先發，他開始感覺到表現得更像他自己，當他處在最佳狀態時，能夠用他的投球姿勢與節奏，加上所有的球種來讓打者失去平衡。

本場比賽烏里耶斯在前兩局展現出他本季最佳的球威，面對前7位打者解決掉6位並送出3次三振，但在3局他先失掉1分，4局又被敲出一發兩分砲，不過烏里耶斯在全壘打後沒有顯示沮喪的情緒，他再次找回自己最佳的狀態，5局他僅用12球就三振掉所有打者，下一局他再度連飆3K，這次只花15球，最後一局，烏里耶斯先飆1K，連續7K是本季道奇隊投手最高紀錄。

最終烏里耶斯投完7局沒有送出任何一次保送，飆出12次三振失掉3分，他成為自去年10月的安德森（Tyler Anderson）以來，第一位三振10K以上，且沒有投出任何保送的道奇投手。

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