MLB》狂飆163KM火球！藤浪晉太郎摘生涯首次救援成功（影音）

藤浪晉太郎。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯客場對陣水手，雙方一路緊咬比分進入延長賽，金鶯在10局上靠著傷癒歸隊不久的穆林斯（Cedric Mullins）開轟取得領先，1下半局在派出日籍火球男藤浪晉太郎關門，他也投出三上三下，摘下生涯首次救援成功，幫助金鶯以5：3獲勝。

此役兩隊上演焦土戰，前8局打完戰成2：2平手。9上金鶯拉契曼（Adley Rutschman）擊出投手滾地球，水手終結者穆諾（Andres Munoz）接球後傳往本壘欲刺殺跑者馬提歐（Jorge Mateo），未料他腳程飛快竟率先滑回本壘，水手提出挑戰也維持原判，金鶯3：2領先。

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9局下，水手一度可以靠法蘭斯（Ty France）扳平戰局，金鶯明星外野手穆林斯卻上演沒收全壘打的超狂美技。不過水手還是靠著下一棒坎佐內（Dominic Canzone）的陽春砲追平，雙方3：3進入延長賽。

才剛貢獻守備美技的穆林斯，10局上1出局三壘有人時再度建功，瞄準紅中速球一棒夯出右外野，金鶯5：3領先。10局下金鶯派出藤浪晉太郎關門，他對摩爾（Dylan Moore）連投3顆大壞球，接著連3顆破百英里速球飆出三振，最快來到101.3英里（163公里）。

藤浪接著面對福特（Mike Ford），第一球就是離譜暴投，讓二壘跑者上到三壘，面臨失分危機，藤浪再投出100.9英里火球讓福特擊出左外野飛球出局。這時危機還沒結束，水手輪到少主J.羅德里奎茲（Julio Rodriguez）打擊，藤浪用4顆球、最後一球101.2英里，讓J-Rod擊出游擊滾地出局，金鶯收下勝利，藤浪也進帳日美職棒生涯首次救援成功，防禦率下修至7.99。

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