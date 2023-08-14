MiLB》飆速156KM！台灣火球男林振瑋1A生涯初登板 先發2局飆4K

林振瑋。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣火球男林振瑋日前升上紅雀1A，今日迎來1A生涯初登板，先發2局失1分，狂飆4次三振，可惜吞下敗投。

21歲的林振瑋是身高203公分的「巨投」，能飆出160公里剛猛火球，也是郭泓志的外甥，去年入選U23世界盃代表隊，今年經典賽曾加入集訓行列，擔任餵球投手協助台灣隊。

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身為紅雀隊史首位台將，林振瑋在新人聯盟僅出賽2場，就被球團升上1A，今日迎來1A生涯初登板，對手是大都會1A。

林振瑋首局控球不穩，雖然單局送出3K，不過也投出2次保送，所幸成功度過滿壘危機，沒有掉分，林振瑋首局用球數多達31球。

2下續投，林振瑋單局被敲出2支安打、包括1支長打，失掉1分，最終林振瑋投完2局退場，隊友的火力也無法幫他逃敗，紅雀1A終場3：7輸球，林振瑋承擔敗投。

林振瑋今日主投2局，用了57球、其中有32顆好球，最快球速97英哩（約156公里），被打3支安打，失1分責失，投出4三振、3保送，賽後防禦率為4.50。

Chen-Wei Lin is making his Single-A debut today.



In his 1st inning, the Taiwanese fireballer picked up 3 strikeouts and his fastball was consistently 95-97 mph.#STLCards pic.twitter.com/N8qJlrSZGt — Kareem （@KareemSSN） August 13, 2023

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