MiLB》飆速156KM！台灣火球男林振瑋1A生涯初登板 先發2局飆4K

林振瑋。(資料照,記者林正堃攝)

〔體育中心/綜合報導〕台灣火球男林振瑋日前升上紅雀1A,今日迎來1A生涯初登板,先發2局失1分,狂飆4次三振,可惜吞下敗投。

21歲的林振瑋是身高203公分的「巨投」,能飆出160公里剛猛火球,也是郭泓志的外甥,去年入選U23世界盃代表隊,今年經典賽曾加入集訓行列,擔任餵球投手協助台灣隊。

身為紅雀隊史首位台將,林振瑋在新人聯盟僅出賽2場,就被球團升上1A,今日迎來1A生涯初登板,對手是大都會1A。

林振瑋首局控球不穩,雖然單局送出3K,不過也投出2次保送,所幸成功度過滿壘危機,沒有掉分,林振瑋首局用球數多達31球。

2下續投,林振瑋單局被敲出2支安打、包括1支長打,失掉1分,最終林振瑋投完2局退場,隊友的火力也無法幫他逃敗,紅雀1A終場3:7輸球,林振瑋承擔敗投。

林振瑋今日主投2局,用了57球、其中有32顆好球,最快球速97英哩(約156公里),被打3支安打,失1分責失,投出4三振、3保送,賽後防禦率為4.50。

Chen-Wei Lin is making his Single-A debut today.



In his 1st inning, the Taiwanese fireballer picked up 3 strikeouts and his fastball was consistently 95-97 mph.#STLCards pic.twitter.com/N8qJlrSZGt