MLB》紅襪「故事哥」甦醒！ 4安猛打2盜壘創隊史第三人紀錄

史托瑞。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕在外卡邊緣苦撐的紅襪隊，今天對陣老虎，靠著杜瓦爾（Adam Duvall）開轟4打點，以及「故事哥」史托瑞（Trevor Story）單場4安猛打的火力挹注下，以6：3擊敗老虎，收下最近5場比賽的第4勝。

史托瑞在手肘受傷回歸後逐漸找回打擊手感，在前兩場比賽苦吞6K後，加上今天已經連續三場比賽有安打，今天對老虎他更是單場4打數全部都敲安，有3支二壘安打，還跑出2次盜壘成功，一口氣就把他賽季的打擊率提升到3成68。

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史托瑞賽後坦言：「確實感到更加舒適，在打擊區上的感覺更好，我對於擊球時機更有自信。而且能夠把球打到反方向對我來說一直都是好的訊號。我能夠掌握住變化球的前端，或者去拉打它。是的，這對我來說是很棒的時刻，而我在這幾天確實很高興。」

今天史托瑞的表現更讓他被載入史冊，他成為自1995年6月13日的瓦倫丁（John Valentin），1941年4月20日的迪馬喬（Dom DiMaggio）後，紅襪隊史第一位能夠單場有至少3支長打，還有2次盜壘的選手。

目前紅襪在美聯外卡還落後3場勝差，他們將帶著近期火燙的氣勢進行一系列的客場之旅，一開始將會前往國民，隨後交手洋基與太空人。

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