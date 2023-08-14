MLB》光芒22歲明星游擊手完蛋了？ 被爆與14歲少女過從甚密

光芒明星游擊手法蘭柯被爆出與一名14歲少女有密切關係。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕光芒隊22歲明星游擊手法蘭柯（Wander Franco）近期被發現疑似與一名14歲的少女約會，大聯盟將會進行調查，光芒也對此發表聲明。

光芒隊今天以2：9不敵守護者，本場比賽法蘭柯沒有出賽，球隊也發表聲明指出，他們得知社群軟體上有關法蘭柯的貼文，「我們對此審慎看待，而且將會與大聯盟保持密切聯繫，來進行盡職調查。」

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光芒總教練凱許（Kevin Cash）賽後受訪時表示，他知道目前的狀況出現了某些猜測，但不打算評論，而法蘭柯今天之所以沒有在打線上，純粹只是因為休息。

法蘭柯在小聯盟時期就是名滿天下的頭號大物，在上大聯盟後也在賽場上將他的天分給展現出來，2021年11月光芒就跟他簽下11年1.82億美元（約新台幣58億）的延長合約，本季他首度入選明星賽，繳出 .281/.344/.475的打擊三圍。

若法蘭柯有與未成年少女進行性行為的話，恐怕生涯將會直接告終。先前海盜隊明星終結者瓦茲奎茲（Felipe Vazquez）就曾因為與一名13歲的少女性交，在2019年被指控多達21項指控，最終有15項罪行成立，他也就此離開大聯盟沒有回歸。

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