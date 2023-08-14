男籃世界盃》布朗森命中率百分百 美國擊敗西班牙熱身賽維持不敗

布朗森（持球者）百分百命中率攻下21分，美國擊敗西班牙熱身賽維持不敗。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國前進西班牙展開世界盃熱身賽，繼之前擊敗東契奇（Luka Doncic）休兵的斯洛維尼亞後，今日「背靠背」遇到地主西班牙，最終靠著尼克新一哥布朗森（Jalen Brunson）9投9中拿下21分的帶領下，以98：88贏球。

本場對上歐洲強權西班牙的比賽，布朗森展現火燙手感，全場9投9中彈無虛發，攻下了全隊最高的21分，其中16分集中在上半場，哈里伯頓（Tyrese Haliburton）送出12次助攻；美國在第四節開打兩分鐘時，僅以73：72領先，隨後打出一波7：0攻勢拉開比數並控制比賽，最後以10分之差獲勝。

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美國本場打出了高命中率，全場命中率高達67%，其中兩分球更是突破了7成來到71%，三分有56%的高檔演出，同時防守上也把西班牙壓在42%。

美國總教練柯爾（Steve Kerr）賽後表示：「這是一場很棒的籃球賽。」他指出，球員打出了一場很棒的客場挑戰，很自豪這群球員碰上歐洲強權的好表現。柯爾特別點出，西班牙一度在第三節取得領先，但是他們的球員在節末、第四節初打得很好，才順利收下比賽。

全場拿下12分的布里吉斯（Mikal Bridges）則表示，他們非常信任教練團，教練團事前會準備好各種情蒐，他們就是上場努力比賽就對了。

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