MLB》紅人大物開轟寫123年紀錄 台裔強打代打建功、敲勝利打點（影音）

克魯茲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅人今與海盜進行雙重賽，紅人五拍子大物克魯茲（Elly De La Cruz）在第二戰夯出本季第10發全壘打，寫下自1900年來第三人的難得紀錄；而紅人台美混血強打費爾柴德（Stuart Fairchild）在第二戰後段代打建功，還在延長賽敲出勝利打點。

紅人今日首戰表現沉悶，克魯茲4打數全數吞下三振，費爾柴德3打席僅獲得1次四壞保送上壘，紅人也以2：4輸球。第二戰克魯茲找回進攻節奏，3局上面對海盜投手傑克森（Andre Jackson）紅中速球開轟，這發陽春砲是他本季第10轟，擊球初速110.6英里（177.9公里）。

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"He's got double-digit dingers!"



Elly De La Cruz blasts his 10th home run of the year, and the game is tied!



A 442 foot home run!



pic.twitter.com/drdFzxbP6m — Bally Sports Cincinnati （@BallySportsCIN） August 13, 2023

根據《ESPN Stats & Info》數據指出，克魯茲成為自1900年以來，第二快達成單季「10轟、15盜」的新秀，克魯茲在生涯第58場比賽達成紀錄，僅次1986年的邦茲（Barry Bonds），他當年僅花57場。

克魯茲這轟也幫助紅人追平，不過海盜在第4、7局下各進帳1分要回領先。8局上紅人追回1分後派出費爾柴德代打，他在二壘有人時敲出場第二壘安打，紅人再度扳平戰局。雙方5：5進入延長賽，10局上費爾柴德在1出局一、三壘有人時擊出內野滾地球送回超前分，10局下杜阿爾特（Daniel Duarte）順利關門，紅人以6：5險勝。

費爾柴德。（今日美國）

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