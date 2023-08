MLB》紅人大物開轟寫123年紀錄 台裔強打代打建功、敲勝利打點（影音）

克魯茲。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕紅人今與海盜進行雙重賽,紅人五拍子大物克魯茲(Elly De La Cruz)在第二戰夯出本季第10發全壘打,寫下自1900年來第三人的難得紀錄;而紅人台美混血強打費爾柴德(Stuart Fairchild)在第二戰後段代打建功,還在延長賽敲出勝利打點。

紅人今日首戰表現沉悶,克魯茲4打數全數吞下三振,費爾柴德3打席僅獲得1次四壞保送上壘,紅人也以2:4輸球。第二戰克魯茲找回進攻節奏,3局上面對海盜投手傑克森(Andre Jackson)紅中速球開轟,這發陽春砲是他本季第10轟,擊球初速110.6英里(177.9公里)。

