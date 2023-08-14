MLB》勇士歐森猛炸本季第43轟 千賀滉大6局狂飆7K進帳第9勝（影音）

歐森。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士作客踢館大都會，勇士重砲歐森（Matt Olson）扛出本季第43發全壘打，持續穩坐大聯盟全壘打王寶座，不過大都會日籍強投千賀滉大繳出6局好投，即便勇士在千賀退場後展開猛攻，最終仍以1分差在客場落敗。

千賀開賽就遭遇亂流，滿壘情況下被歐蘇納（Marcell Ozuna）擊出清壘二壘安打失掉3分。大都會3局下靠著麥克尼爾（Jeff McNeil）敲安先追回1分，5局下林多（Francisco Lindor）內野滾地進帳1分打點，接著勇士投手群在2出局一、二壘有人時連投3次四壞保送，後續又發生捕手妨礙打擊，加上奧泰加（Rafael Ortega）再補上1安，大都會7：3反超。

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經過首局亂流後千賀及時回穩，最終投完6局就失3分，還飆出7張老K，退場時保有勝投資格。然而7局上大都會換投後，立刻遭到墨菲（Sean Murphy）2分砲狙擊，8局上現任大聯盟全壘打王歐森再追加一發陽春砲，本季第43轟持續獨走，勇士追至6：7。

Matt Olson extends his MLB HR lead with No. 43!



（MLB x @Casamigos） pic.twitter.com/6alHHfSxqJ — MLB （@MLB） August 14, 2023

9局上，奧塔維諾（Adam Ottavino）登板關門，面對阿西亞（Orlando Arcia）、哈里斯（Michael Harris II）、阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）等3名強打，奧塔維諾都讓他們擊出內野滾地球出局，最終大都會就以7：6驚險收勝，千賀也摘下本季第9場勝投。

千賀滉大。（美聯社）

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