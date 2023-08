MLB》勇士歐森猛炸本季第43轟 千賀滉大6局狂飆7K進帳第9勝（影音）

歐森。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕勇士作客踢館大都會,勇士重砲歐森(Matt Olson)扛出本季第43發全壘打,持續穩坐大聯盟全壘打王寶座,不過大都會日籍強投千賀滉大繳出6局好投,即便勇士在千賀退場後展開猛攻,最終仍以1分差在客場落敗。

千賀開賽就遭遇亂流,滿壘情況下被歐蘇納(Marcell Ozuna)擊出清壘二壘安打失掉3分。大都會3局下靠著麥克尼爾(Jeff McNeil)敲安先追回1分,5局下林多(Francisco Lindor)內野滾地進帳1分打點,接著勇士投手群在2出局一、二壘有人時連投3次四壞保送,後續又發生捕手妨礙打擊,加上奧泰加(Rafael Ortega)再補上1安,大都會7:3反超。

經過首局亂流後千賀及時回穩,最終投完6局就失3分,還飆出7張老K,退場時保有勝投資格。然而7局上大都會換投後,立刻遭到墨菲(Sean Murphy)2分砲狙擊,8局上現任大聯盟全壘打王歐森再追加一發陽春砲,本季第43轟持續獨走,勇士追至6:7。

