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沙排》亞洲沙灘排球公開賽 17日起一連4天隘門沙灘競技

2023/08/14 10:55

今年亞洲盃沙灘排球公開賽，十七日起在隘門沙灘舉行。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕以「陽光、沙灘、碧海」聞名的澎湖群島，近年來成為國際運動賽事地點首選。除了成為國際鐵人三項賽選手票選想再參賽城市外，世界最美麗海灣也讓亞洲沙灘排球公開賽2度設為公開賽地點（上次是2019年），睽違4年後，17日起在最美麗海灘—隘門沙灘舉行。

澎湖為迎接這場賽事，前置作業先將隘門沙灘劃為四個場地，進行篩沙工作，等待選手報到、練習、比賽，同時賽事亦同步於無線電視台73、74（ELEVEN1、2）台即時轉播，現場也備有座位區，民眾可以至現場觀看國際賽。

今年包括台灣、澳大利亞、香港、印尼、伊朗、日本、馬來西亞、紐西蘭、阿曼、卡達、澳門、泰國、吐瓦魯、萬那杜、越南等，共有47支亞洲男、女沙排勁旅參賽。

中華民國排球協會理事長龔建榮表示，亞洲沙灘排球公開賽屬於國際排球總會及亞洲排聯排名積分賽，總獎金高達2萬美金，是一場職業選手爭取積分的硬仗，也是中國杭州亞運賽前哨戰，精彩可期，邀請民眾至現場為選手加油、打氣。

推動體育賽事一直是澎湖積極發展的重點，並希望彌補農曆7月鬼月觀光淡季人潮，因此近年來積極辦理全國性賽事，6月的泳渡澎湖灣和國際海上花火節、8月是棒（壘）球月，國際菊島盃青少棒、少棒、全國慢速壘球錦標賽及9月全國沙灘手球錦標賽，希望提升運動風氣，打造澎湖為運動城市同時爭取辦理國際賽事，增加澎湖能見度與世界接軌。

今年亞洲盃沙灘排球公開賽，中華隊代表選手亮相。（記者劉禹慶攝）

強調力與美的沙灘排球賽，以青春洋溢的年輕舞蹈揭開序幕。（記者劉禹慶攝）

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