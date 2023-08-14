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MLB》滿壘遭大壞球三振！ 費城人三壘手砸棒洩憤遭驅逐（影音）

2023/08/14 11:30

波赫在滿壘滿球數2出局時被主審的誤判三振出局後氣到將棒子摔在地上，隨後被驅逐出場。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕費城人在今天被雙城隊以0：3完封吞下2連敗，不過主審在關鍵時刻的判決卻讓比賽失焦，費城人在後半段2局就有2人被驅逐出場。

雙城今天派出王牌投手葛雷（Sonny Gray）登板，他繳出6局7K無失分好投封鎖費城人，而費城人左投蘇亞雷斯（Ranger Suárez）則投出6.1局8K失2分的優質先發。

事情發生在7局下半，雙城後援投手賈克斯（Griffin Jax）接替葛雷上場，但卻搞成1出局滿壘局面，雙城緊急改派左投席爾巴（Caleb Thielbar）登板，他先解決掉去年全壘打王史瓦柏（Kyle Schwarber），再讓波赫（Alec Bohm）滿球數時站著不動被三振化解危機。

由於三振波赫的球完全沒有投進好球帶，主審麥凱（Alex MacKay）卻舉手拉弓，讓波赫相當不滿地直接將棒子摔到地上後強烈的抗議，最終他也被驅逐出場。

然而在下局，哈波（Bryce Harper）上場打擊時被一顆壓到外角邊線一點點的好球帶的好球給三振出局，同樣也是主審麥凱拉弓，哈波對此相當不滿，此時總教練湯姆森（Rob Thomson）直接衝上前抗議並被驅逐出場。錯失大好反攻機會的費城人，最終以0：3吞下2連敗。

費城人總教練在波赫被驅逐出場後的下一局也被驅逐出場。（今日美國）

賽後波赫也談到他之所以會那麼激動的原因，就是因為哈波是下一棒的打者，而且他上壘後球隊會落後一分，他無奈地說道：「我們永遠都不知道可能會發生什麼事。」

根據美國知名的裁判評價網站《Ump Scorecard》指出，今天只是麥凱生涯第13場執法，他先前就被認定為聯盟好球帶在平均水準以下的主審，本季他原本在3A執法，是季中才被拉上大聯盟支援。

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