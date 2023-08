MLB》滿壘遭大壞球三振！ 費城人三壘手砸棒洩憤遭驅逐（影音）

波赫在滿壘滿球數2出局時被主審的誤判三振出局後氣到將棒子摔在地上,隨後被驅逐出場。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕費城人在今天被雙城隊以0:3完封吞下2連敗,不過主審在關鍵時刻的判決卻讓比賽失焦,費城人在後半段2局就有2人被驅逐出場。

雙城今天派出王牌投手葛雷(Sonny Gray)登板,他繳出6局7K無失分好投封鎖費城人,而費城人左投蘇亞雷斯(Ranger Suárez)則投出6.1局8K失2分的優質先發。

請繼續往下閱讀...

事情發生在7局下半,雙城後援投手賈克斯(Griffin Jax)接替葛雷上場,但卻搞成1出局滿壘局面,雙城緊急改派左投席爾巴(Caleb Thielbar)登板,他先解決掉去年全壘打王史瓦柏(Kyle Schwarber),再讓波赫(Alec Bohm)滿球數時站著不動被三振化解危機。

由於三振波赫的球完全沒有投進好球帶,主審麥凱(Alex MacKay)卻舉手拉弓,讓波赫相當不滿地直接將棒子摔到地上後強烈的抗議,最終他也被驅逐出場。

Alec Bohm was ejected after this and who could blame him pic.twitter.com/hi544DlI7m