NFL》才剛踢進致勝射門 聖徒新秀竟遭保全誤認為球迷擋下（影音）

聖徒新秀踢球員格魯普再見射門。（美聯社）

〔記者田兆崴／綜合報導〕NFL季前賽本週火熱開打，今堪薩斯酋長與紐奧良聖徒之戰，聖徒靠著新秀踢球員格魯普（Blake Grupe）31碼再見射門，力退衛冕軍酋長。然而格魯普賽後走出球場時，竟被保全誤認為球迷而擋下。

現年24歲、畢業於聖母大學的格魯普在本屆選秀會上落選，聖徒以落選秀身份將其簽下。此役前段的射門與附加分任務都交由主力踢球員魯茲（Wil Lutz）操刀。格魯普則是在比賽最後3秒、落後1分時上場執行關鍵一擊，他也不負眾望頂住壓力踢進致勝射門，幫助球隊獲勝。

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Blake Grupe kicks a 31-yd FG to give the #Saints a 26-24 win vs the Chiefs pic.twitter.com/D4wmjQC8ix — New Orleans Saints （@Saints） August 13, 2023

然而格魯普職業生涯首度進球的喜悅維持不久，比賽結束後，他走進球員通道要離開球場時，竟被一名保全誤認為是球迷誤闖而擋下。格魯普稍後也在推特上分享這段奇特經歷，更爆料他其實早在賽前，就已被另一名保全質問過一次，為何未持有合法證件入場。

不過格魯普在推特上也激勵自己，「保持謙遜與感恩之心，精彩的團隊勝利！」更打趣寫下「那誰」的標籤。而他關鍵時刻的沉穩表現也獲得總教練艾倫（Dennis Allen）讚賞，「我很高興他有機會在那種狀況下踢球，並且成功進球。」

此役酋長天才四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）也有上場小試身手，2傳2中推進15碼；而休季從老東家拉斯維加斯突擊者轉戰聖徒的四分衛卡爾（Derek Carr）先發表現不俗，8傳6中推進70碼，傳出1次達陣。

卡爾。（美聯社）

馬霍姆斯。（美聯社）

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