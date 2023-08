NFL》才剛踢進致勝射門 聖徒新秀竟遭保全誤認為球迷擋下（影音）

聖徒新秀踢球員格魯普再見射門。(美聯社)

〔記者田兆崴/綜合報導〕NFL季前賽本週火熱開打,今堪薩斯酋長與紐奧良聖徒之戰,聖徒靠著新秀踢球員格魯普(Blake Grupe)31碼再見射門,力退衛冕軍酋長。然而格魯普賽後走出球場時,竟被保全誤認為球迷而擋下。

現年24歲、畢業於聖母大學的格魯普在本屆選秀會上落選,聖徒以落選秀身份將其簽下。此役前段的射門與附加分任務都交由主力踢球員魯茲(Wil Lutz)操刀。格魯普則是在比賽最後3秒、落後1分時上場執行關鍵一擊,他也不負眾望頂住壓力踢進致勝射門,幫助球隊獲勝。

