籃球》率政大奪世界大學籃球系列賽冠軍 MVP莫巴耶談未來規劃有想法

莫巴耶（中）幫助政大拿下冠軍。（政大雄鷹提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕政治大學男籃昨首奪2023 WUBS世界大學籃球系列賽冠軍，揚威東京，受到日本媒體關注，政大雄鷹籃球隊預計在日本再打幾場友誼賽，19日返台，月底再安排移地訓練，以賽代訓。

經過一夜休息，獲得最有價值球員MVP的政大雄鷹隊長莫巴耶說：「很開心贏得冠軍，這是去年沒實現的。」他特別感謝學長姜豐年、教練和隊友，「我五犯離場，沒有隊友堅持到最後，我也不可能收下MVP。」莫巴耶笑說，「特別還要感謝我表弟波波卡。」

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莫巴耶在對日媒訪問時也透露了未來的企圖心，「除了想挑戰美國NBA，其他海外職業聯盟，包括日本B League，只要有好的條件，都不排除加入。」

領隊姜豐年表示，雄鷹籃球隊將在日本多留幾天，待到19日，「多打幾場友誼賽，也磨練我們新生和團隊的化學效應。」而8月底也還會再安排移地訓練，加速政大雄鷹成長。姜豐年說，全球各地眾多政大師生和校友，還有許多球迷都持續關注雄鷹，為球隊加油，感受到大家的關心。制服組和球員正按部就班，為團隊成長努力，很開心雄鷹可以挑戰世界。

「雄鷹高飛，所向披靡。」政大校長李蔡彥一如既往，關心雄鷹戰況與表現。他也表示，政大籌備已久的「運動產業與文化學士學位學程」，將讓動人的運動家精神在政大發揚光大，未來也能讓更多喜愛運動的學生，多元投入學習。

這次是政大雄鷹籃球隊第二次參加WUBS世界大學籃球系列賽。本屆賽事三戰全勝，首戰以81：75擊敗日本東海大學，第二戰寫下歷史新頁，以79：75首度擊敗美國NCAA一級瑞德福大學隊，冠軍戰則以90：84擊敗日本白鷗大學封王，隊長莫巴耶榮獲MVP。

政大男籃奪下WUBS世界大學籃球系列賽冠軍。（政大雄鷹提供）

政大男籃奪下WUBS世界大學籃球系列賽冠軍。（政大雄鷹提供）

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