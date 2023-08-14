MLB》巨人終結者投手犯規奉送超前分 菜鳥貝利再見2分砲逆轉遊騎兵

貝利（右）10局下擊出再見2分砲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕巨人今日在主場對上美聯西區龍頭遊騎兵，進行3連戰最終戰，兩隊鏖戰至延長10局，10局上遊騎兵一度靠著對方投手犯規取得超前分，不過下半局巨人菜鳥當英雄，貝利（Patrick Bailey）擊出再見2分砲逆轉，戲劇性地以3：2贏球。

巨人今日派出韋伯（Logan Webb）先發，一路壓制遊騎兵打線未失分，直到9局上兩人出局，眼看著就要上演完封勝時，卻被馬丁尼茲（Julio Pablo Martinez）擊出二壘安打而被換下場，後援的終結者多法爾（Camilo Doval）也未能守成，被杜蘭（Ezequiel Duran）擊出游擊方向內野安打，馬丁尼茲趁傳快腿從二壘一口氣跑回本壘，兩隊戲劇性地打入延長賽。

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延長賽又發生戲劇性的一幕，多法爾在一三壘有人時被抓投手犯規，免費奉送1分，讓遊騎兵帶著1分領先進入10局下。不過今天勝利女神還是站在巨人這邊，10局下兩出局時，菜鳥捕手貝利砲轟史密斯（Will Smith）當英雄，一棒將球拉出左外野大牆，形成了一發再見2分砲。

擊出再見轟後貝利表示，因為這是一支平射砲，打出球的當下只希望拉得夠遠，可以越過大牆，「當球出去的那一刻，是我至今感覺最酷的一刻。」

賽後巨人總教練凱普勒（Gabe Kapler）大讚貝利，表示他一點都不意外貝利的關鍵一擊，自從他上大聯盟後，就是個為大場面而生的球員；先發投手韋伯則表示，球隊真的很需要這場勝利，希望這場贏球後，可以一掃連敗的低迷氣勢。

值得一提的是，儘管巨人今天吞下賽季最多的17次三振，不過最終還是戲劇性的贏下比賽，終結了球隊4連敗，也避免在主場被遊騎兵橫掃。

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