晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》巨人終結者投手犯規奉送超前分 菜鳥貝利再見2分砲逆轉遊騎兵

2023/08/14 11:42

貝利（右）10局下擊出再見2分砲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕巨人今日在主場對上美聯西區龍頭遊騎兵，進行3連戰最終戰，兩隊鏖戰至延長10局，10局上遊騎兵一度靠著對方投手犯規取得超前分，不過下半局巨人菜鳥當英雄，貝利（Patrick Bailey）擊出再見2分砲逆轉，戲劇性地以3：2贏球。

巨人今日派出韋伯（Logan Webb）先發，一路壓制遊騎兵打線未失分，直到9局上兩人出局，眼看著就要上演完封勝時，卻被馬丁尼茲（Julio Pablo Martinez）擊出二壘安打而被換下場，後援的終結者多法爾（Camilo Doval）也未能守成，被杜蘭（Ezequiel Duran）擊出游擊方向內野安打，馬丁尼茲趁傳快腿從二壘一口氣跑回本壘，兩隊戲劇性地打入延長賽。

延長賽又發生戲劇性的一幕，多法爾在一三壘有人時被抓投手犯規，免費奉送1分，讓遊騎兵帶著1分領先進入10局下。不過今天勝利女神還是站在巨人這邊，10局下兩出局時，菜鳥捕手貝利砲轟史密斯（Will Smith）當英雄，一棒將球拉出左外野大牆，形成了一發再見2分砲。

擊出再見轟後貝利表示，因為這是一支平射砲，打出球的當下只希望拉得夠遠，可以越過大牆，「當球出去的那一刻，是我至今感覺最酷的一刻。」

賽後巨人總教練凱普勒（Gabe Kapler）大讚貝利，表示他一點都不意外貝利的關鍵一擊，自從他上大聯盟後，就是個為大場面而生的球員；先發投手韋伯則表示，球隊真的很需要這場勝利，希望這場贏球後，可以一掃連敗的低迷氣勢。

值得一提的是，儘管巨人今天吞下賽季最多的17次三振，不過最終還是戲劇性的贏下比賽，終結了球隊4連敗，也避免在主場被遊騎兵橫掃。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。