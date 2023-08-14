晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》「悍衛城邦・勇士將臨」 WILL聯名勇士將臨主題球衣亮相

2023/08/14 11:07

悍將勇士將推出新款聯名商品。（官方提供）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將下半季第二檔主題日「悍衛城邦・勇士將臨」將在8月19日（六）、8月20日（日）登場，富邦悍將與運動服飾品牌「WILL」合作，推出「WILL聯名勇士將臨主題球衣」，融合悍將、勇士雙方的元素，將在主題日兩天穿上聯名戰袍，勇士將臨新莊城堡，與悍將一同強悍出擊！

去年與勇士主題日，悍將首次穿上黑色系「悍將Ｘ勇士聯名閃耀黑球衣」，深受球迷及球員們的喜愛，本次「悍衛城邦・勇士將臨」主題日，悍將與運動服飾品牌「WILL」合作，推出「WILL聯名勇士將臨主題球衣」，同樣以黑色系為底，搭配深藍斜條紋，球衣正面以兩隊隊名「GUARDIANS」、「BRAVES」的美式風格設計，讓悍將們帥氣上場出戰！

除了聯名主題球衣之外，本次悍將商品部推出「WILL聯名勇士將臨短TEE」、「WILL聯名勇士將臨連帽背心」、「WILL聯名勇士將臨籃球褲」、「勇士將臨聯名短版背心」、「悍將x勇士1號紀念小籃球」、「2023 勇士將臨聯名紀念球」及聯名球衣球衣造型扭蛋等商品，等著悍將、勇士球迷們一同來搶購！

號招勇士們一同來到新莊城堡，主題日兩天只要穿著「富邦勇士」或「悍將勇士聯名」服裝進場，即可在2樓主視覺牆旁領取APP點數5點。場外也有豐富的美食攤車限定登場，包括「炸雞大獅」、「那個彩色地瓜球 」、「Wowffles鬆餅專門店」等，等著悍將家人們一同進場同樂，更多活動詳情，可上富邦將官方粉絲團查詢。

悍將勇士將推出新款聯名商品。（官方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。