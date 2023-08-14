中職》「悍衛城邦・勇士將臨」 WILL聯名勇士將臨主題球衣亮相

悍將勇士將推出新款聯名商品。（官方提供）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將下半季第二檔主題日「悍衛城邦・勇士將臨」將在8月19日（六）、8月20日（日）登場，富邦悍將與運動服飾品牌「WILL」合作，推出「WILL聯名勇士將臨主題球衣」，融合悍將、勇士雙方的元素，將在主題日兩天穿上聯名戰袍，勇士將臨新莊城堡，與悍將一同強悍出擊！

去年與勇士主題日，悍將首次穿上黑色系「悍將Ｘ勇士聯名閃耀黑球衣」，深受球迷及球員們的喜愛，本次「悍衛城邦・勇士將臨」主題日，悍將與運動服飾品牌「WILL」合作，推出「WILL聯名勇士將臨主題球衣」，同樣以黑色系為底，搭配深藍斜條紋，球衣正面以兩隊隊名「GUARDIANS」、「BRAVES」的美式風格設計，讓悍將們帥氣上場出戰！

請繼續往下閱讀...

除了聯名主題球衣之外，本次悍將商品部推出「WILL聯名勇士將臨短TEE」、「WILL聯名勇士將臨連帽背心」、「WILL聯名勇士將臨籃球褲」、「勇士將臨聯名短版背心」、「悍將x勇士1號紀念小籃球」、「2023 勇士將臨聯名紀念球」及聯名球衣球衣造型扭蛋等商品，等著悍將、勇士球迷們一同來搶購！

號招勇士們一同來到新莊城堡，主題日兩天只要穿著「富邦勇士」或「悍將勇士聯名」服裝進場，即可在2樓主視覺牆旁領取APP點數5點。場外也有豐富的美食攤車限定登場，包括「炸雞大獅」、「那個彩色地瓜球 」、「Wowffles鬆餅專門店」等，等著悍將家人們一同進場同樂，更多活動詳情，可上富邦將官方粉絲團查詢。

悍將勇士將推出新款聯名商品。（官方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法